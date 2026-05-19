Un hombre rifó su Ford Ka '99 para pagar la operación de su hijo y el ganador tuvo un gesto conmovedor: "No lo quiero"

El hecho ocurrió en Comodoro Rivadavia. El hombre sorteó su Ford Ka modelo 1999 para costear el tratamiento de Bastian en el Hospital Garrahan.

El dueño del Ford Ka modelo 1999 sorteó su vehículo para pagar la operación de su hijo (Foto: gentileza La Voz).

Un gesto de solidaridad extrema conmovió por completo a la provincia de Chubut y se volvió viral en todo el país. Angelo, un vecino de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se vio obligado a tomar una decisión límite para salvar la salud de su hijo Bastian, de 8 años: poner en rifa su único vehículo, un Ford Ka modelo 1999, con el fin de recaudar fondos para costear un tratamiento de alta complejidad en Buenos Aires. Sin embargo, el destino de la historia dio un vuelco inesperado cuando se comunicó con el ganador.

El sorteo se realizó con éxito, pero la gran sorpresa llegó al momento de notificar al adjudicado, un hombre de la provincia de Neuquén. Al enterarse de que tenía el número premiado, lejos de reclamar el vehículo, tomó una determinación que dejó a la familia sin palabras.

“El mismo día de la rifa le mandé un mensaje y me respondió diciendo que no quería el auto, pero con la condición de volver a sortearlo”, relató Angelo, todavía movilizado por la empatía del comprador. Este enorme acto solidario no solo les permitió conservar el auto, sino que además les dio la oportunidad de lanzar una segunda edición del sorteo para continuar sumando recursos económicos.

Una lucha contra el megacolon congénito Detrás de la dramática decisión de desprenderse de su auto se esconde una realidad muy dolorosa. Bastian padece megacolon congénito, una enfermedad que afecta directamente el funcionamiento intestinal y deteriora gravemente su calidad de vida día a día.

Su papá detalló el calvario que atraviesa el nene: “Lo que tiene mi hijo es una parte del intestino, un nervio, que no está funcionando. Entonces el cerebro no recibe la orden cuando tiene que ir al baño”. Esta condición le provoca fuertes dolores crónicos, una hinchazón exagerada y un sufrimiento constante. “Esto no le deja comer con normalidad ni llevar una vida normal. No puede salir a jugar y le cuesta muchísimo incluso ir al colegio”, explicó en diálogo con ADN Sur.