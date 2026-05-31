La Lic. Luciana Quiroga presentará un libro sobre los problemas en los vínculos en la pareja

Cuando un vínculo de pareja atraviesa problemas, se genera un desgaste emocional que transforma el espacio seguro en un campo de batalla. El vínculo se llena de defensas, silencios y reproche s, lo que deriva en distanciamiento, discusiones constantes o apatía, afectando directamente el bienestar y la salud mental de ambos. En las relaciones, los problemas se manifiestan en diferentes áreas críticas: Problemas de comunicación, desgaste y distancia emocional, diferencias irreconciliables, crisis por factores externos o internos. Cuando estos conflictos no se gestionan adecuadamente y se vuelven insostenibles, se puede llegar a un punto donde la relación ya no permite el crecimiento personal y por ello consultamos a la Licenciada sobre los vínculos en la actualidad.

Debe tener 3 cosas, amor, comunicación y empatía. El amor porque es el sentimiento por el cual siempre vamos a tratar de seguir, que siga funcionando, de no separarnos. La comunicación porque hablando es el único modo que podamos entendernos y resolver los conflictos, y la empatía es, básicamente, no voy a hacer nada que a vos te duela.

Cuando hay maltrato psicológico . Cuando tenés que silenciarte para que la otra persona no se enoje. Cuando tenés miedo de las reacciones del otro. Cuando te quedas callada . Cuando te minimizan , te desvalorizan, te descalifican, no empatizan con vos. Y cada vez que vos expresas una situación de dolor o de malestar, la otra persona te subestima, te hace sentir mal. Y esto es cíclico, porque también va de la mano de episodios de bombardeo de amor, en donde te llevan del cielo al infierno, de forma intermitente, cíclica, pero que vos, con el tiempo, vas sintiendo angustia, ansiedad, miedo a que esa persona se vaya, miedo a las reacciones de esa persona.

Es toda conducta que ejerce una persona sobre otro a nivel psicológico para que la otra persona emocionalmente se sienta confundido, inseguro, desconfiado, y la persona manipuladora ejerza poder sobre la otra persona.

La culpa, la victimización, el chantaje emocional, el gaslighting, que son como luces de gas en la cual te confunden, intentan alterar tu conciencia, el silencio, la ley de hielo, la mentira.

Dentro de la pareja, ¿resulta fácil darse cuenta que estas en un vínculo tóxico?

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Manipulación económica, celos, confusión constante, dan vuelta a las situaciones para que siempre dudes de vos. Este tipo de vínculos abusivos todo el tiempo intentan que vos estés confundido.

Una vez que te das cuenta que algo está mal, ¿cuál es el paso a seguir?

Es muy importante eso, el primer paso es tomar conciencia, y el segundo paso es saber qué hacer con ese estado de conciencia. Hay que asesorarse, pedir ayuda, hablar con la gente cercana para poder tomar decisiones, pero primero, ante todo, entender desde el conocimiento que es un vínculo abusivo. Esto no es amor. Por más que sientas sensaciones de amor, esto está mal, esto es tóxico, y de ahí vos te tienes que ir. Es el entendimiento.

¿Cómo se reconstruye el interior de la persona?

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Es un proceso profundo, yo le digo reconstrucción de la casa interna, de tu mundo interno, de aquellas paredes que se dañaron. Autoestima, autocuidado, autoconfianza, capacidad de poner límites, preservación de cada uno y su bienestar. Entender que es la responsabilidad afectiva con uno mismo. Es un proceso muy bonito que se realiza en terapia.

En la actualidad de acuerdo a tu experiencia de gabinete, ¿hay muchas parejas en esta situación?

En la actualidad, de acuerdo a mi experiencia, sí, hay muchas parejas en esta situación y no solamente parejas, vínculos. No se habla, no se conoce sobre abuso emocional y está muy normalizado el maltrato psicológico. Como no deja una herida en la piel, pocas personas entienden de qué se trata, pero las heridas están en el alma. Esto se da en parejas jóvenes y también en las que llevan años. No tiene edad el abuso emocional, y se da en cualquier tipo de vínculos, familiares, de hermanos, de pareja, de amigos, de madres, de padres con sus hijos.

Hoy, ¿el individuo es permeable a realizar un tratamiento psicológico?

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Cada vez más, las personas entienden que la salud mental es muy importante tanto como la física. Sí, hay muchas consultas, por eso yo hablo en mis redes todo el tiempo para que haya una educación sobre la importancia de la terapia y de la responsabilidad afectiva de cuidarnos nuestra salud mental.

¿Por qué decidiste escribir este libro?

Justamente por la cantidad de casos que yo veía en mi consultorio sobre personas que están siendo víctimas de abuso emocional, del maltrato psicológico, y no se dan cuenta. Sufren muchísima angustia, confusión porque no se habla de este tema. Yo, a partir de mi libro, intento comenzar, que empecemos a hablar sobre el vínculo sano no duele, los vínculos tóxicos sí generan caos.

¿Cuál es tu objetivo con el libro?

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Concientizar. Aprender que hay cosas que no de deben permitir, que se han normalizado, que no hacen bien, que intoxican nuestro mundo interno, que nos llevan a nuestras peores sombras, que nos llevan a lugares de angustia, de ansiedad, de miedo, de confusión, de pérdida de identidad, y que de esos lugares uno tiene que salir. ¿Cómo? Aprendiendo a poner límites. Es decir, yo me cuido, por lo tanto, te pongo un límite a vos que estás maltratándome.

¿Cuánto tiempo te llevó escribir el libro y dónde se consigue?

4 años me llevó a escribir el libro mucho, pero me costó ese tiempo. La presentación del libro será el viernes 5 de junio a las 18hs. en la 14 Gourmet. El libro lo vendo yo, se comunican conmigo a través de mi celular. El costo es de $30000

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@Lic Luciana Quiroga

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