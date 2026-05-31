Hacer actividad física en invierno: por qué es importante entrar en calor y mantenerse hidratado

¿Por qué es importante preparar el cuerpo antes de entrenar? Es la pregunta clave para todo tipo de ejercicio físico, durante el invierno . El organismo necesita un mayor esfuerzo para adaptarse a las bajas temperaturas al momento de realizar actividad física. Cuando una persona pasa del reposo al ejercicio, el cuerpo recibe un “choque” de estrés físico y debe trabajar más para mantener la temperatura corporal estable. En este proceso, aumenta el trabajo cardiovascular y los músculos tardan más tiempo en entrar en calor, lo que genera una sensación de rigidez durante los primeros minutos de entrenamiento. Además, el corazón trabaja con mayor intensidad para conservar el equilibrio interno del organismo y garantizar el correcto funcionamiento. Por este motivo, Gabriel recomienda no comenzar una rutina de manera brusca y dedicar más tiempo a la entrada en calor durante los días fríos.

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Antes de iniciar cualquier actividad física, es fundamental realizar ejercicios de movilidad articular para preparar el cuerpo progresivamente. Los movimientos de caderas, hombros, tobillos y rodillas ayudan a activar músculos y articulaciones.

Luego, se puede continuar con ejercicios aeróbicos suave s, como bicicleta fija, caminata en cinta o ejercicios dinámicos sin peso. La intensidad debe aumentar gradualmente hasta alcanzar el objetivo principal del entrenamiento.

También se recomienda que el ambiente esté acondicionado y que la temperatura no genere un cambio brusco en el cuerpo. En este sentido, entrenar con ropa en capas es una de las mejores alternativas para regular el calor corporal.

El entrenador aconseja asistir a entrenar con prendas cómodas y en capas , utilizando una primera piel o ropa térmica liviana que permita mantener el calor sin provocar exceso de transpiración.

Además, remarcan la importancia de mantener el cuerpo seco durante toda la actividad física, ya que la ropa mojada por el sudor puede aumentar la sensación de frío y afectar el rendimiento.

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Para quienes realizan ejercicios al aire libre, también es importante proteger zonas sensibles como cuello, manos, orejas y boca, especialmente en jornadas de temperaturas muy bajas. El uso de guantes, rompevientos y calzado adecuado resulta fundamental para evitar molestias y lesiones.

Los beneficios de hacer ejercicio durante el invierno

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La actividad física aporta beneficios en cualquier época del año, pero durante el invierno cobra aún más importancia. Desde movimientos simples, como levantarse de una silla o caminar, el cuerpo ya comienza a experimentar cambios positivos.

Entre los principales beneficios se destacan:

Fortalecimiento del sistema inmunológico.

Mejora de la circulación sanguínea.

Beneficios para la salud cardiovascular.

Mantenimiento de la condición física.

Mejora del estado de ánimo.

Disminución del cansancio y la sensación de desgano.

Además, realizar actividad física de manera regular ayuda a prevenir enfermedades respiratorias frecuentes en esta época del año.

La hidratación es fundamental en invierno

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Aunque muchas personas sienten menos sed durante los días fríos, la hidratación sigue siendo clave para el rendimiento físico y el cuidado de la salud.

Durante el ejercicio, el cuerpo pierde líquidos tanto por la transpiración como por la respiración, incluso cuando las temperaturas son bajas. Por eso, especialistas recomiendan hidratarse antes, durante y después de la actividad física.

La recomendación general es consumir agua una o dos horas antes de entrenar y luego hidratarse cada 15 o 20 minutos, dependiendo de la intensidad del ejercicio.

También se pueden incorporar sales minerales o bebidas con electrolítos para recuperar nutrientes perdidos, especialmente en entrenamientos prolongados o de alta intensidad.

Recomendaciones para evitar lesiones

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Por último, Gabriel aconseja: realizar actividad física bajo supervisión profesional, especialmente en gimnasios. Contar con un guía permite corregir técnicas, controlar cargas y avanzar de forma progresiva para evitar lesiones. El entrenamiento debe adaptarse siempre a las condiciones climáticas y al estado físico de cada persona, priorizando el cuidado de la salud y el bienestar general.