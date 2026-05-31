Anne Hathaway es la mujer más bella del mundo 2026 según la revista People

People es una revista estadounidense , que trata acerca de las celebridades e historias de interés general, publicada por Dotdash Meredith. Luego de poner en contexto de qué revista se trata; es quién eligió a Anne Hathaway como la mujer más bella del 2026. Los fundamentos de dicha elección elección están basados en su autenticidad, talento y su inigualable vigencia a los 43 años. Este reconocimiento reivindica su trayectoria y marca su gran momento, coincidiendo con el esperado estreno de "El diablo viste de Prada 2" .

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Anne, a sus 43 años muestra autenticidad y madurez, a dejado atrás la idea de buscar una perfección inalcanzable, abrazando su seguridad y confianza. Esto trajo aparejado su reivindicación profesional, ya que su nombramiento celebra su triunfal regreso a la cima de Hollywood, superando una etapa en la que la industria intentó marginarla por cuestiones de edad.

El reconocimiento acompaña un año de intensa actividad , donde su presencia mediática y su impacto como figura influyente marcaron pauta, incluyendo icónicas apariciones como en los premios Oscar.

Anne Hathaway se destaca por su evolución continua y el equilibrio logrado entre su carrera artística y su vida personal

“La revista People en su edición especial sobre la belleza global en 2026” , realizó una sesión fotográfica con la actriz donde celebró su trayectoria y su vigencia en la industria del cine. La producción se destacó por una curaduría de vestuario que unió firmas de lujo con piezas de diseño vanguardista y acá las tienes:

A

La actriz utilizó un diseño de la firma Michael Kors: un vestido largo de corte sirena con un estampado de lunares blancos sobre fondo negro. El diseño presentó breteles finos y un escote corazón que definió su silueta. La actriz completó el atuendo con un brazalete de oro de la casa Bulgari, de la que es embajadadora

B

En otro look, Hathaway lució un vestido de la casa Versace en un vibrante. La pieza contó con un escote bajo en V de hombros caídos y una silueta estilo corsét que marcó su cintura. Un par de aros dorados de formas geométricas de Bulgari selló este estilismo de alta costura.

C

En otro estilimo, la actriz combinó la elegancia con flores 3D: lució un vestido negro con escote profundo y flores blancas de la diseñadora Tamara Ralph.

D

En otra de las fotos dio paso a la sobriedad de un conjunto de saco y pantalón de KHAITE: el traje destacó por su corte de estilo años 80 en gris a rayas. Como detalle distintivo, incorporó cinturones de cuero negro con hebillas doradas de diseño Schiaparelli.

E

La producción incluyó una pieza de volúmenes dramáticos de la casa Rabanne. El top halter de malla metálica presentó una estructura rígida y brillante en dorado, que contrastó con un pantalón de jean en bordo oscuro metalizado. Complementó con Stilettos bordo brillantes de Christian Louboutin.

F

Con un look más relajado de Stella McCartney, Anne lució un pantalón de jean oxford de tiro alto en azul clásico y patchwork de cuero acordonado. En la parte superior, optó por un chaleco de cuero negro, con espalda de jean y botones plateados. El contraste entre el cuero y la frescura del denim creó un equilibrio visual moderno y urbano.

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Cada imagen capturó la sofisticación de la artista, quien también compartió reflexiones sobre su madurez personal y profesional: “Cuando empecé, pensaba que sería mejor artista si era muy exigente conmigo misma”, dice. “Pero al cumplir 40, simplemente encontré otra marcha y dejé de interesarme por vivir una vida incómoda. Solo quería llegar a la parte divertida”.