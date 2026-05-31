Anne Hathaway es la mujer más bella del mundo 2026 según la revista People

People es una revista estadounidense, que trata acerca de las celebridades e historias de interés general, publicada por Dotdash Meredith. Luego de poner en contexto de qué revista se trata; es quién eligió a Anne Hathaway como la mujer más bella del 2026. Los fundamentos de dicha elección elección están basados en su autenticidad, talento y su inigualable vigencia a los 43 años. Este reconocimiento reivindica su trayectoria y marca su gran momento, coincidiendo con el esperado estreno de "El diablo viste de Prada 2".
Anne, a sus 43 años muestra autenticidad y madurez, a dejado atrás la idea de buscar una perfección inalcanzable, abrazando su seguridad y confianza. Esto trajo aparejado su reivindicación profesional, ya que su nombramiento celebra su triunfal regreso a la cima de Hollywood, superando una etapa en la que la industria intentó marginarla por cuestiones de edad.
El reconocimiento acompaña un año de intensa actividad, donde su presencia mediática y su impacto como figura influyente marcaron pauta, incluyendo icónicas apariciones como en los premios Oscar.
Anne Hathaway se destaca por su evolución continua y el equilibrio logrado entre su carrera artística y su vida personal
“La revista People en su edición especial sobre la belleza global en 2026”, realizó una sesión fotográfica con la actriz donde celebró su trayectoria y su vigencia en la industria del cine. La producción se destacó por una curaduría de vestuario que unió firmas de lujo con piezas de diseño vanguardista y acá las tienes:
La actriz utilizó un diseño de la firma Michael Kors: un vestido largo de corte sirena con un estampado de lunares blancos sobre fondo negro. El diseño presentó breteles finos y un escote corazón que definió su silueta. La actriz completó el atuendo con un brazalete de oro de la casa Bulgari, de la que es embajadadora
En otro look, Hathaway lució un vestido de la casa Versace en un vibrante. La pieza contó con un escote bajo en V de hombros caídos y una silueta estilo corsét que marcó su cintura. Un par de aros dorados de formas geométricas de Bulgari selló este estilismo de alta costura.
En otro estilimo, la actriz combinó la elegancia con flores 3D: lució un vestido negro con escote profundo y flores blancas de la diseñadora Tamara Ralph.
En otra de las fotos dio paso a la sobriedad de un conjunto de saco y pantalón de KHAITE: el traje destacó por su corte de estilo años 80 en gris a rayas. Como detalle distintivo, incorporó cinturones de cuero negro con hebillas doradas de diseño Schiaparelli.
La producción incluyó una pieza de volúmenes dramáticos de la casa Rabanne. El top halter de malla metálica presentó una estructura rígida y brillante en dorado, que contrastó con un pantalón de jean en bordo oscuro metalizado. Complementó con Stilettos bordo brillantes de Christian Louboutin.
Con un look más relajado de Stella McCartney, Anne lució un pantalón de jean oxford de tiro alto en azul clásico y patchwork de cuero acordonado. En la parte superior, optó por un chaleco de cuero negro, con espalda de jean y botones plateados. El contraste entre el cuero y la frescura del denim creó un equilibrio visual moderno y urbano.
Cada imagen capturó la sofisticación de la artista, quien también compartió reflexiones sobre su madurez personal y profesional: “Cuando empecé, pensaba que sería mejor artista si era muy exigente conmigo misma”, dice. “Pero al cumplir 40, simplemente encontré otra marcha y dejé de interesarme por vivir una vida incómoda. Solo quería llegar a la parte divertida”.