Causa Cuadernos: declaran Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic en una nueva audiencia

El juicio oral por la denominada causa Cuadernos tendrá este martes una nueva audiencia clave con las declaraciones del exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la dirigente política Mariana Zuvic, quienes fueron convocados en calidad de testigos por el Tribunal Oral Federal Nº7.

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La causa investiga un supuesto sistema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado a cambio de la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. En el expediente se encuentra acusada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada por la fiscalía como presunta jefa de una asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015.

Lavagna, quien fue ministro de Economía durante parte de la presidencia de Néstor Kirchner, ya había declarado anteriormente en el juicio por la causa Vialidad. En aquella oportunidad recordó una investigación interna sobre presuntas irregularidades y cartelización en contratos de obras públicas que derivó en la suspensión de varios proyectos.

Por su parte, Fariña llega al debate oral con antecedentes de colaboración en otras investigaciones vinculadas al kirchnerismo. Como arrepentido en la causa conocida como “Ruta del dinero K”, sostuvo en declaraciones anteriores que los fondos manejados por el empresario Lázaro Báez tenían como destino final a Néstor Kirchner y describió mecanismos presuntamente utilizados para el lavado de dinero.

También prestará declaración Mariana Zuvic, una de las dirigentes que impulsó denuncias públicas relacionadas con presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

La audiencia forma parte de una extensa etapa testimonial que se desarrolla desde hace semanas y que continuará durante junio con la presentación de decenas de testigos convocados por las partes.

Según la acusación fiscal, el esquema investigado incluía el traslado de bolsos con dinero provenientes de sobornos vinculados a contratos de obra pública. En el banquillo también se encuentran exfuncionarios nacionales, empresarios y otros imputados vinculados a la causa.

El proceso judicial es considerado uno de los más relevantes de las últimas décadas en materia de corrupción pública y continúa sumando testimonios mientras avanza la etapa de producción de pruebas ante el tribunal.