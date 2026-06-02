    • 2 de junio de 2026 - 08:50

    Ruta 38: tres integrantes de una familia murieron en un choque

    La muerte de un matrimonio y su hijo de 9 años en un accidente vial ocurrido en La Cocha. Una bebé de dos años permanece internada bajo observación médica.

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    La ciudad de Esperanza atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la trágica muerte de tres integrantes de una familia con raíces en la localidad santafesina, quienes protagonizaron un fatal accidente sobre la Ruta Nacional 38, en la provincia de Tucumán.

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    Las víctimas fueron identificadas como Damián José Quaino, de 39 años, Florencia Isabel De Carlo, de 36, y su hijo Francesco Quaino, de 9 años. La familia se encontraba radicada en la ciudad tucumana de La Cocha, aunque mantenía fuertes vínculos con Esperanza, en el departamento Las Colonias.

    Según las primeras informaciones difundidas por medios tucumanos, el siniestro se produjo en la zona de Palo Blanco, sobre la Ruta Nacional 38. La familia viajaba a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok V6 que, por causas que son materia de investigación, impactó violentamente contra la parte trasera de un camión cañero que transportaba acoplados cargados y circulaba en el mismo sentido.

    A raíz del fuerte choque, Damián Quaino y Florencia De Carlo fallecieron en el lugar. Su hijo Francesco fue rescatado con vida y trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas.

    La única sobreviviente del grupo familiar es Paulina Quaino, de apenas 2 años, quien permanece internada bajo observación médica.

    En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de La Cocha y de Juan Bautista Alberdi, junto con efectivos policiales, personal de Defensa Civil y peritos especializados que realizaron las tareas de rescate y los relevamientos para determinar la mecánica del accidente.

    La noticia generó una fuerte conmoción tanto en Tucumán como en Esperanza, donde familiares, amigos y conocidos siguen de cerca la evolución de la pequeña sobreviviente.

    Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y muestras de acompañamiento para los allegados de la familia, mientras la comunidad esperancina lamenta la pérdida de tres de sus integrantes en una tragedia que enluta a dos provincias.

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