Asesinaron a balazos a un comisario de la Policía Bonaerense cuando iba a buscar a su hija

El jefe policial, de 46 años, fue atacado a tiros por delincuentes en González Catán. Estaba de franco y se dirigía a encontrarse con su hija. Los agresores escaparon y son intensamente buscados.

Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado a balazos durante la noche del lunes en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, en un hecho que es investigado como un presunto intento de robo. La víctima fue identificada como Diego Fernando Ponce, de 46 años.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del caso, el efectivo se encontraba de franco y se dirigía a buscar a su hija cuando fue interceptado por al menos tres delincuentes en la intersección de las calles Apipé y Obligado. Por circunstancias que aún son materia de investigación, los asaltantes abrieron fuego y el comisario recibió varios disparos.

Ponce sufrió heridas de gravedad en el abdomen y la espalda. Aunque se montó un operativo de emergencia tras el ataque, no logró sobrevivir a las lesiones provocadas por los impactos de bala.

La víctima prestaba servicios en la sede local de la Escuela de Policía Juan Vucetich y contaba con una extensa trayectoria dentro de la fuerza bonaerense. Su muerte generó conmoción entre compañeros y autoridades policiales.

Tras el crimen, los agresores escaparon del lugar y permanecen prófugos. La investigación quedó a cargo de la Justicia bonaerense, que analiza cámaras de seguridad de la zona y distintos elementos de prueba para identificar a los responsables.