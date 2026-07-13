Verdesierto.geo, la propuesta sanjuanina que invita a conocer la historia detrás de los paisajes locales con conciencia ambiental

Las montañas, los suelos, las quebradas y los paisajes de San Juan esconden millones de años de historia. Sin embargo, para la mayoría de quienes los recorren, esa historia pasa inadvertida. Con la intención de cambiar esa mirada nació verdesierto.geo, una propuesta que combina senderismo, divulgación científica y educación ambiental para que cada salida a la naturaleza se transforme en una experiencia de aprendizaje apuntando al valor de la conservación.

El proyecto es impulsado por la geóloga Lis Llopiz, quien desde hace siete años trabaja desde la geoconservación, una disciplina dedicada a proteger la geodiversidad, es decir, todos aquellos elementos naturales que no forman parte de los seres vivos, como montañas, rocas, paisajes, suelos y cursos de agua. "La geoconservación no solo busca cuidar esos ambientes por sí mismos, sino porque son fundamentales para sostener la vida" , explicó la profesional en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Su trabajo tiene dos ejes bien definidos. Por un lado, desarrolla investigaciones y consultorías dirigidas a organismos públicos y responsables de la toma de decisiones. Por otro, abre ese conocimiento al público mediante caminatas interpretativas y recorridos donde la ciencia deja de ser exclusiva de los especialistas y pasa a ser entendida por todos.

"Mi fin no es generar un producto turístico, sino lograr la conservación de la naturaleza. Cuando las personas conocen un lugar y entienden cómo funciona, dejan de ser simples visitantes para convertirse en guardianes de ese ambiente", sostuvo la profesional.

Cada salida está pensada para que el aprendizaje ocurra de manera natural. Lejos de una clase tradicional, la geóloga propone conversaciones durante el recorrido, con múltiples paradas para interpretar el paisaje y responder preguntas. El objetivo es que cada participante comprenda los procesos geológicos que dieron origen al lugar que está observando y también reflexione sobre su estado de conservación.

Al respecto, comentó: "Estoy concentrada en la parte social y mi forma de hacer algo por la sociedad es brindar ese conocimiento y es muy bueno para mí la alegría que me transite la gente. La divulgación es eso, si no pasa a ser una clase, docencia, que no es divulgación. Tiene que ser amena. El objetivo es que la persona la pase bien, no que uno esté demostrando cuánto sabe y que uno vea el disfrute. Cuando ves que la persona esta abrumada, haces mal tu trabajo como divulgador”.

Las actividades están abiertas a personas de todas las edades, por lo que se priorizan sitios accesibles. Entre los destinos habituales se encuentran el Valle de Ullum-Zonda, Lomas de las Tapias, Barreal e Ischigualasto, escenarios donde cada formación geológica guarda un relato sobre millones de años de evolución de la Tierra.

Interés de turistas y sanjuaninos, y el desafío de apuntar a la conservación

A lo largo de estos siete años la especialista asegura haber encontrado un creciente interés por comprender la historia del territorio sanjuanino. Tanto escuelas como turistas de distintos puntos del país y familias sanjuaninas eligen la propuesta como una experiencia enriquecedora.

Sin embargo, ese entusiasmo también convive con una preocupación. Llopiz advierte que, pese a los esfuerzos de investigadores y organizaciones, muchos sitios continúan deteriorándose por la falta de regulación y de conciencia ambiental. Incluso en áreas protegidas observa con frecuencia daños provocados por actividades no autorizadas.

"Volvemos a los mismos lugares desde hace años y, en muchos casos, vemos más deterioro que avances en conservación. Mostrar esa realidad también forma parte de la experiencia", señaló.

Además de las salidas, verdesierto.geo cuenta con un centro interpretativo en Zonda, donde se realizan visitas guiadas, actividades vinculadas a la flora nativa y proyectos de restauración ambiental mediante la propagación de especies autóctonas.

En esta tarea, Llopiz trabaja junto a Sebastián Moreno, fotógrafo y compañero del proyecto, quien acompaña cada recorrido registrando los paisajes y las experiencias de los visitantes.

Con una propuesta que combina ciencia, senderismo y compromiso ambiental, verdesierto.geo busca que cada persona vuelva a casa con una nueva manera de observar el territorio y comprender por qué protegerlo también significa cuidar el futuro.

Las próximas propuestas de verdesierto.geo

Dentro de las actividades que proponen, los interesados se pueden encontrar con paseos interpretativos de tres horas en destinos cercanos del Valle de Ullum-Zonda; como también excursiones full day a Ischigualasto y Barreal.

Las próximas invitaciones previstas son “Origen del Cerro Blanco”, caminata que permite admirar remanentes del último vulcanismo en San Juan, abanicos aluviales, mesetas y cárcavas limo-arcillosas, vestigios de la última deglaciación, fondos marinos antiguos, estratos verticales / inclinados, capas de múltiples colores, composición y textura, múltiples formas de erosión, miradores al antiguo cauce del río San Juan, al valle de Ullum-Zonda y a la Precordillera, cristales, fallas geológicas, entre otras. La cita será el 16 de julio.

También en el marco de las vacaciones de invierno se realizará “Origen de Las Coloradas”, donde además de datos geológicos el paseo permitirá conocer la historia Paleontológica de dos períodos geológicos muy diferentes entre sí, y sumamente clave para la vida tal y como la conocemos hoy. La cita para esta actividad será por partida doble, para elegir entre el 12 o el 22 de julio.

Cabe destacar que los cupos de todas las actividades son limitadas, por lo que se debe hacer una reserva previa al 2644996208 o contactándose por las redes sociales del proyecto @verdesierto.geo.

Las tarifas para las actividades son accesibles, con descuentos para estudiantes, jubilados, menores y grupos numerosos.