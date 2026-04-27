"Me dejó la cara destruida", el doloroso relato de la mujer que denunció a su ex en Pilar

“Si algo me pasa, ya saben quién fue”. Con esa frase, una joven de Pilar decidió hacer público un caso de violencia de género que, según denunció, arrastra desde 2025 y que tiene como acusado a su ex, F. N. B.

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El mensaje que escribió en redes estuvo acompañado por videos de las cámaras de seguridad internas , que captaron la brutal agresión que sufrió dentro de su departamento. A pesar de esa prueba fundamental, el acusado sigue libre por varias cuestiones judiciales.

El hecho ocurrió el 13 de mayo del año pasado, cuando la relación entre ambos ya había terminado. De acuerdo con la denuncia, el hombre fue hasta el departamento donde ella vivía, en Pilar, y allí se produjo una violenta secuencia.

DESFIGURÓ A LA EX Y ESTÁ LIBRE - Fue en Pilar - La mujer asegura que hizo la primer denuncia hace cinco meses. pic.twitter.com/y1oHWPJ4Q2

En los videos, que luego se conocieron públicamente, se ve cuando el hombre la agarra de la ropa, la tira sobre el sillón y comienza a golpearla sin freno. En otra parte, ya en la cocina, también se observan forcejeos, tirones de pelo y maniobras compatibles con un intento de asfixia.

Ella logró salir del departamento y sobrevivió al ataque. La denunciante aseguró que, tras ese episodio, vivió amenazas constantes y que hoy sigue con temor. “No puedo salir a la calle porque anda armado”, expresó.

La denunciante decidió exponer en su perfil de Facebook lo ocurrido al sentirse desprotegida. “Me cansé de que nadie me escuche. Me dejó con la cara destruida. Estuve una semana encerrada sin poder salir”, escribió.

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Cómo sigue la causa

La fiscal Marcela Semeria, de la UFI N° 14 descentralizada de Pilar, confirmó que la denuncia formal ingresó el 20 de noviembre de 2025, varios meses después del hecho. Según explicó, al momento de radicar la acusación, la joven manifestó haber sufrido lesiones y abuso sexual, aunque no existían estudios realizados inmediatamente después del episodio. En ese sentido, señaló que la denunciante “nunca fue al médico” y que, por lo tanto, no hubo constatación clínica de las lesiones denunciadas. “No hay rigor científico que avale los dichos de la víctima”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que esa cuestión no invalida por sí sola el relato de una víctima, pero sí obliga a profundizar otras vías probatorias, como testimonios, pericias psicológicas, análisis contextuales y evidencia digital.

De todas formas, adelantó que no puede realizar una imputación por el delito de lesiones, y que la causa posiblemente pase al fuero de familia. Si se opta por esta vía, el acusado no irá preso. Consultada sobre si se puede cambiar la carátula a un intento de femicidio, debido a la brutalidad con la que golpeó a la joven según los videos, descartó esta posibilidad.

Semeria también indicó que desde que se recibió la denuncia “la causa no tuvo freno” y que se avanzó con distintas medidas para intentar acreditar los hechos relatados por la joven. Entre ellas, confirmó que los videos viralizados fueron incorporados al expediente y que se tomaron declaraciones testimoniales.

Allanamiento y secuestro de armas

Tras recibir la denuncia, la fiscal ordenó un allanamiento en la casa del acusado en Luján, donde la Policía Bonaerense secuestró dos armas de fuego. “Están registradas a su nombre”, aseguró.

La fiscalía busca determinar si esas armas fueron usadas para amenazar a la denunciante. “Anda armado”, había advertido ella en sus redes.

En paralelo, se espera la remisión de un informe elaborado por la psicóloga particular de la joven. Ese documento podría ser incorporado como elemento complementario dentro de la investigación.

Además, la fiscalía prevé solicitar una pericia psiquiátrica, aunque, según deslizaron fuentes del caso, existen demoras por falta de turnos disponibles. “Podrían demorar un año”, sostienen.

El miedo de la denunciante: “¿Quién lo encubre?"

La chica sostiene que la causa no avanza y que tiene miedo de salir a la calle. “¿Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo", expresó.

En su mensaje también apuntó contra quienes, según dijo, conocían la situación y guardaron silencio. “Si algo me pasa, ya saben quién fue. Necesito ayuda para que este tipo no quede impune y que no lo sigan encubriendo. Necesito justicia ya”, reclamó.

Según se pudo saber, el denunciado es empresario y tenía una concesionaria en Ituzaingó, que vendía autos usados o planes de ahorro.