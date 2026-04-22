    • 22 de abril de 2026 - 08:19

    Una mujer fue atropellada por una moto en una zona sin iluminación en Albardón: dos hospitalizados.

    El siniestro ocurrió en Villa Ampakama. La víctima fue trasladada al Hospital Rawson junto al conductor del rodado.

    Foto: gentileza Albardón Noticias.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo siniestro vial se registró en el departamento Albardón, donde una mujer fue embestida por una motocicleta en una zona con escasa iluminación, generando preocupación entre los vecinos del lugar.

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    El hecho ocurrió en la intersección de calles La Laja y San Nicolás, en Villa Ampakama. Por motivos que aún son materia de investigación, la mujer fue atropellada por el rodado en un sector donde la falta de luz habría sido un factor determinante en el accidente.

    Tras el impacto, dos ambulancias del servicio de emergencias 107 llegaron rápidamente al lugar y trasladaron tanto a la peatona como al conductor de la moto al Hospital Rawson, donde recibieron atención médica.

    En el lugar trabajó personal de la Seccional 18va, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

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