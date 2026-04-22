    • 22 de abril de 2026 - 20:01

    Identificaron a la mujer hallada muerta en el Canal Benavídez: tenía 58 años y era intensamente buscada

    La mujer había sido denunciada como desaparecida horas antes. La investigación apunta a una caída accidental en inmediaciones del barrio Costa Canal III.

    La mujer muerta en el canal Benavidez fue identificada como SilviaMónica Valdivieso de 58 años.

    La mujer muerta en el canal Benavidez fue identificada como Silvia Mónica Valdivieso de 58 años.

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    El hallazgo del cuerpo se produjo en el Canal Benavidez.

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    Canal Benavidez.

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    Según confirmaron fuentes judiciales, la víctima había sido reportada como desaparecida por su esposo, Horacio Soria, cerca del mediodía, luego de regresar a su vivienda en el barrio Aramburu, en Rivadavia, y no encontrarla. Preocupado por su estado de salud —ya que la mujer atravesaba una enfermedad mental— el hombre radicó la denuncia en la Comisaría 27°, lo que activó un operativo policial para dar con su paradero.

    En ese contexto, y mientras se desplegaba la búsqueda, el cuerpo de Valdivieso fue hallado en el interior del canal, a la altura de Benavídez y Chacabuco, en una zona que marca el límite entre Santa Lucía y Chimbas. Fueron vecinos del lugar quienes advirtieron la presencia del cuerpo y dieron aviso inmediato a las autoridades.

    Las primeras hipótesis indican que la mujer habría caído al canal de manera accidental en inmediaciones del barrio Costa Canal III, en el límite entre Capital y Chimbas. No obstante, las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.

    Tras el hallazgo, intervino personal de la UFI Genérica, que impartió las directivas iniciales, mientras que efectivos de Criminalística, bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, llevaron adelante el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

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