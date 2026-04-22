    • 22 de abril de 2026 - 19:18

    Atropelló, abandonó y mató a un motociclista en Navidad: fue condenado sin cárcel e inhabilitado para manejar

    El juez ratificó el acuerdo pese a la oposición de la querella y condenó al acusado a 3 años de prisión condicional y 6 de inhabilitación para conducir por homicidio culposo agravado.

    Jaimes, el conductor apuntado por la tragedia de un motociclista en Chimbas, ocurrida en la Navidad del 2025.

    Jaimes, el conductor apuntado por la tragedia de un motociclista en Chimbas, ocurrida en la Navidad del 2025.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia sanjuanina puso fin al proceso judicial por el choque fatal ocurrido el 25 de diciembre de 2025. Este miércoles, el juez Gerardo Javier Fernández Caussi resolvió ratificar el juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, y condenó al conductor responsable de la muerte de un motociclista.

    Leé además

    tragedia en mar del plata: adolescente sin licencia atropello, arrastro y mato a un motociclista

    Tragedia en Mar del Plata: adolescente sin licencia atropelló, arrastró y mató a un motociclista
    Jaimes, el conductor apuntado por la tragedia de un motociclista en Chimbas, ocurrida en la Navidad del 2025.

    Atropelló, abandonó y mató a un motociclista en Navidad: un juez define si acepta que vaya a juicio abreviado

    Confirmación del juicio abreviado

    La decisión se conoció tras un cuarto intermedio solicitado para analizar los planteos de las partes, en especial la fuerte oposición de la querella, que pretendía llevar el caso a un juicio oral y público por considerar inconstitucional el acuerdo.

    El magistrado entendió que el convenio cumplía con todos los requisitos legales vigentes, por lo que desestimó el pedido de los representantes de la familia de la víctima.

    De esta manera, Marcelo Jaime, quien conducía una camioneta Toyota Hilux, fue condenado a 3 años de prisión de cumplimiento condicional y a 6 años de inhabilitación para manejar vehículos con motor. Fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente, además de darse a la fuga tras el hecho.

    El siniestro ocurrió alrededor de las 7:15 del 25 de diciembre, en la intersección de calle Oro y calle San Juan. Según la investigación, el conductor circulaba con gran parte del vehículo invadiendo el carril contrario, un elemento clave para reconstruir la mecánica del choque.

    En ese contexto, intentó girar hacia la derecha sin señalizar, momento en que impactó contra una motocicleta Keller 110 cc conducida por Luis Fernando Agüero. Tras la colisión, el motociclista cayó al asfalto, derrapó varios metros y terminó golpeando violentamente contra un sifón, lo que le provocó la muerte.

    El acuerdo había sido presentado el viernes pasado, pero la oposición de la querella demoró su homologación. Finalmente, el juez resolvió validar el abreviado, cerrando así una causa que generó controversia entre las partes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La mujer muerta en el canal Benavidez fue identificada como SilviaMónica Valdivieso de 58 años.

    Identificaron a la mujer hallada muerta en el Canal Benavídez: tenía 58 años y era intensamente buscada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    De la casa del productor asesinado, la Unidad Operativa Pocito Este estaba cruzando la calle. Ningún efectivo vio u oyó algo. 

    El productor asesinado en Pocito había donado el terreno para un puesto policial a 30 metros de su casa y allí nadie vio ni oyó nada

    Por Germán González
    El hallazgo del cuerpo se produjo en el Canal Benavidez.

    Hallaron a una mujer sin vida en el Canal Benavídez: investigan las causas del hecho

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El violento impacto tuvo lugar en calle Mendoza y Colombia, en Capital. 

    Violento choque en Concepción dejó una mujer hospitalizada y una moto destrozada tras impactar con un auto

    Por Redacción Diario de Cuyo