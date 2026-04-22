Atropelló, abandonó y mató a un motociclista en Navidad: fue condenado sin cárcel e inhabilitado para manejar

El juez ratificó el acuerdo pese a la oposición de la querella y condenó al acusado a 3 años de prisión condicional y 6 de inhabilitación para conducir por homicidio culposo agravado.

Jaimes, el conductor apuntado por la tragedia de un motociclista en Chimbas, ocurrida en la Navidad del 2025.

La Justicia sanjuanina puso fin al proceso judicial por el choque fatal ocurrido el 25 de diciembre de 2025. Este miércoles, el juez Gerardo Javier Fernández Caussi resolvió ratificar el juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, y condenó al conductor responsable de la muerte de un motociclista.

Confirmación del juicio abreviado La decisión se conoció tras un cuarto intermedio solicitado para analizar los planteos de las partes, en especial la fuerte oposición de la querella, que pretendía llevar el caso a un juicio oral y público por considerar inconstitucional el acuerdo.

El magistrado entendió que el convenio cumplía con todos los requisitos legales vigentes, por lo que desestimó el pedido de los representantes de la familia de la víctima.

De esta manera, Marcelo Jaime, quien conducía una camioneta Toyota Hilux, fue condenado a 3 años de prisión de cumplimiento condicional y a 6 años de inhabilitación para manejar vehículos con motor. Fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente, además de darse a la fuga tras el hecho.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:15 del 25 de diciembre, en la intersección de calle Oro y calle San Juan. Según la investigación, el conductor circulaba con gran parte del vehículo invadiendo el carril contrario, un elemento clave para reconstruir la mecánica del choque.