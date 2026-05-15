    • 15 de mayo de 2026 - 14:34

    Golpe contra Chiqui Tapia y Toviggino: anularon el fallo que pasó la causa de la mansión a un juez amigo de la AFA

    La Cámara Federal de Casación ordenó que la Cámara Penal Económico resuelva qué magistrado debe investigar el caso de la mansión de Pilar.

    Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

    Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

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    La Cámara Federal de Casación Penal anuló este viernes el fallo que había ordenado que la causa en la que se investiga la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, sea investigado por el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

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    Fuentes judiciales informaron a Clarín que Casación ordenó que sea la Cámara en lo Penal Económico el tribunal que decida qué juez debe investigar el caso: si el de Campana o uno del fuero Penal Económico. Y que lo haga "con la celeridad que el caso impone".

    Hasta que eso ocurra, la causa seguirá a cargo de González Chavay. La decisión estará en manos de la Cámara Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, que ya tiene una causa contra las autoridades de la AFA: el procesamiento de Toviggino, el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y otros dirigentes por la retención indebida de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes.

    El tribunal debe decidir si confirma los procesamientos de los dirigentes y ya ratificó la prohibición de salida del país de Tapia y Toviggino y rechazó un pedido para cerrar la causa.

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