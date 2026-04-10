Google delató a un albardonero por guardar 31 archivos de abuso sexual infantil

La Justicia sanjuanina condenó a Braian Domingo Florez en el marco de un juicio abreviado , tras hallarlo penalmente responsable del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil . El albardonero guardaba 31 archivos de explotación sexual a menores en sus cuentas de Google .

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El fallo se conoció este viernes 10 de abril de 2026, luego de la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria.

El caso fue impulsado por el fiscal Pablo Martín junto al ayudante fiscal Patricio Díaz, mientras que la defensa estuvo a cargo de los abogados Emilce Forte y Lucas Rodríguez. La audiencia fue presidida por el juez Diego Manuel Sanz .

El fiscal Pablo Martín (derecha) junto con su equpo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

De acuerdo a la investigación, entre el 30 de mayo de 2024 y el 19 de noviembre de 2025, Florez almacenó un total de 31 archivos multimedia con contenido de abuso sexual infantil en plataformas digitales como Google Fotos y Google Drive .

El imputado operaba bajo el nombre de usuario “S.H. freestyle” y utilizaba un correo electrónico asociado para realizar las cargas. El material fue subido desde un teléfono celular Huawei P10 Lite .

c02cae04-f39d-40b5-ac90-26f9c47074b1 Los abogados de la defensa, Emilce Forte y Lucas Rodríguez. DIARIO DE CUYO

Los peritajes determinaron que las cargas se realizaron a través de distintas direcciones IP, lo que permitió reconstruir la actividad digital del acusado en diferentes momentos. El contenido consistía en capturas y grabaciones de pantalla con material de abuso sexual infantil.

Juicio abreviado y condena

Durante la audiencia, el juez resolvió formalizar la investigación y hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado. En consecuencia, Florez fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional como autor del delito previsto en el artículo 128 del Código Penal.

Además, deberá cumplir durante dos años una serie de reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, someterse al control del Patronato, abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol en exceso, y realizar un tratamiento psicológico en el Hospital de Albardón u otra institución que se determine.

dd17147f-d382-416b-865c-729c004aca9a Diego Manuel Sanz, juez de Garantías. DIARIO DE CUYO

También se le exigió adoptar un oficio o actividad laboral acorde a sus capacidades.

Medidas complementarias

En el fallo se ordenó la sanitización del teléfono celular utilizado para cometer el delito, el cual será posteriormente restituido una vez que la sentencia quede firme.

Finalmente, se dispuso que el condenado continúe en libertad, aunque quedará sujeto a las condiciones impuestas y a disposición de la Justicia en caso de ser requerido.