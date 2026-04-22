Asesinato del anciano en Pocito: la autopsia confirmó que llevaba 72 horas de fallecido y toma fuerza la hipótesis de robo

La investigación por la muerte de un hombre en Pocito dio un giro clave en las últimas horas, luego de que la autopsia confirmara que se trató de un homicidio. Así lo informó el fiscal Francisco Nicolía, quien brindó detalles sobre el avance de la causa.

Misterio en Pocito: hallaron sin vida y con un golpe en la cabeza a un hombre de 85 años

Confirmaron que el hombre hallado muerto en su casa de Pocito fue asesinado a golpes

“Hoy ya tenemos el resultado de la autopsia. Confirma la hipótesis de una muerte dolosa, de un homicidio”, señaló el funcionario judicial. En ese sentido, precisó que la víctima presentaba “dos golpes en la zona parietal” que derivaron en los traumatismos craneales que causaron su fallecimiento.

De acuerdo a lo informado, el hombre vivía solo en una finca de una zona rural y tenía escaso contacto con su familia, aunque mantenía relación con personas que trabajaban en el lugar. Fue justamente un amigo cercano quien lo encontró sin vida, luego de varios días sin verlo.

En relación al escenario del hecho, Nicolía indicó que no se detectaron accesos forzados en la vivienda, aunque una de las habitaciones estaba desordenada, con cajones removidos, lo que abre distintas líneas investigativas, entre ellas un posible robo.

Además, el fiscal confirmó que no se halló el celular de la víctima y que se investiga la extracción de dinero que habría realizado días antes del crimen. “Estamos recabando información sobre eso”, explicó.

Otro dato relevante es que la autopsia detectó un hematoma en una de las manos del fallecido, lo que sugiere que habría intentado defenderse del ataque.

En cuanto al contexto, se trata de una zona sin cámaras de seguridad y con escasa iluminación, lo que complica la recolección de pruebas. A pesar de que una unidad policial se encuentra a unos 100 metros del lugar, los efectivos indicaron no haber advertido movimientos sospechosos.

Por el momento no hay personas detenidas y la vivienda permanece bajo custodia mientras continúan las pericias. El fiscal evitó dar detalles sobre posibles indicios para no entorpecer la investigación, que sigue en pleno desarrollo.