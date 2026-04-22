    • 22 de abril de 2026 - 11:41

    Hallazgo en el Penal de Chimbas: encontraron dos celulares ocultos en una media en inmediaciones a un pabellón

    El procedimiento tuvo lugar durante un rastrillaje de rutina sobre calle Martín Fierro. Los teléfonos estaban ocultos en una media.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de un operativo de control preventivo, efectivos de la División Requisa del Servicio Penitenciario Provincial lograron secuestrar elementos prohibidos que se encontraban ocultos en el perímetro interno del establecimiento: se trata de dos celulares ocultos en una prenda.

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    El procedimiento tuvo lugar durante un rastrillaje de rutina en el sector externo colindante a los pabellones 14 y 15, específicamente sobre calle Martín Fierro, donde el personal de seguridad detectó un objeto sospechoso.

    Según fuentes oficiales, los agentes identificaron un envase plástico que contenía en su interior un envoltorio textil. Al proceder a su inspección, constataron la presencia de dos teléfonos celulares junto a cables USB utilizados para transferencia de datos, elementos cuyo ingreso está estrictamente prohibido dentro del penal.

    Tras el decomiso, se dio intervención inmediata a la Jefatura de Requisa, que dispuso el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, conforme a los protocolos de seguridad vigentes.

    Desde la institución destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de un plan de vigilancia permanente orientado a prevenir el ingreso de objetos no autorizados y reforzar la disciplina interna. Asimismo, subrayaron la eficacia del personal interviniente, cuyo accionar permitió detectar y neutralizar la maniobra.

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