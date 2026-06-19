Migue Granados opinó de Nico Occhiato y Flor Peña tras el escándalo: "Un error lo puede tener cualquiera"

La polémica desatada en el universo del streaming por la difusión de un rumor infundado sobre el padre de Lionel Messi puso en el centro de la escena a Migue Granados, referente de Olga, quien fue consultado sobre el comportamiento de sus colegas de Luzu y el manejo de la información en este tipo de plataformas.

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Antes de ingresar a Soñé que volaba, el conductor fijó su posición ante la prensa, al resaltar la delicadeza del episodio y el modo en que cada medio debe asumir la responsabilidad por lo que comunica.

“No quiero meterme en el tema ni voy a opinar. Me parece algo muy delicado y que se está ocupando el lugar que se tiene que ocupar”, expresó Granados en La mañana de Lape (América) al ser abordado por periodistas en la puerta del canal de streaming. Si bien evitó pronunciarse sobre la conducta puntual de Florencia Peña y los criterios editoriales de Luzu, dejó en claro que, para él, nadie está exento de cometer un error.

A la hora de abordar la cuestión sobre la verificación de la información, fue categórico: “Un error lo puede tener cualquiera y también puede pasar acá. Y ha pasado acá. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si somos personas. En vivo. Torpeza puede haber siempre. Acá hubo un montón y aprendemos de eso”.

Consultado sobre si en Olga se implementaron protocolos para evitar la circulación de rumores o datos sin confirmación, respondió de manera franca: “Obviamente, todos aprenderemos de las cosas que pasen, pero no, no cambió nada acá”.

La relación entre el canal y el entorno de Lionel Messi también fue motivo de consulta, dado que Olga tuvo contacto cercano con el futbolista en otras oportunidades. Granados desmintió que existan tensiones y atribuyó los rumores a la amplificación mediática: “Quedó perfecto y todo lo que dijeron fue mentira. De hecho, estamos cubriendo allá y agarramos a los jugadores ahí cuando pasan y está todo bien. Eso lo inflaron ustedes, fue totalmente mentira”.

El debate sobre la profesionalización en el mundo del streaming surgió a partir de cuestionamientos al perfil de los productores, muchas veces jóvenes y sin experiencia previa en medios tradicionales. Ante la consulta sobre si en Olga se repara en esta cuestión al seleccionar al equipo, Granados reconoció: “Sí, pero un error pues lo puede tener cualquiera y también puede pasar acá. Y ha pasado acá. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si somos personas en vivo. Torpeza puede haber siempre. Acá hubo un montón y aprendemos de eso”.

El escándalo en Luzu y sus repercusiones en el debate público llevaron a Granados a reflexionar sobre el impacto de estos episodios en el conjunto del streaming, más allá de la competencia entre plataformas. “Me deja tranquilo, pero a la vez no me gusta que esté sucediendo en el lugar que habitamos todos, porque quieras o no, a todos nos sirve que haya mucha gente viendo el streaming, a todos nos puede llegar a afectar que pase algo en streaming. Entonces, fuera de las competencias y las pavadas, la verdad que no me agrada. Lamento lo que pasó”.

Finalmente, lo consultaron sobre si si alguna vez Olga perdió clientes por episodios controvertidos, una versión que trascendió respecto al canal de Occhiato, Granados respondió que eso nunca ocurrió: “Decían eso y nunca pasó. Acá nunca pasó”. De este modo, desmintió que las crisis hayan tenido impacto comercial directo en su canal.