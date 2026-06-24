Dos hombres cayeron de una escalera mientras instalaban un aire acondicionado en Rivadavia: uno está grave

El accidente ocurrió este miércoles por la tarde en una vivienda del barrio Del Bono Green. Un hombre de 60 años sufrió un severo traumatismo de cráneo y permanece en estado crítico.

El hombre se encuentra en estado crítico en el Hospital Rawson.

Dos hombres resultaron heridos este miércoles por la tarde tras caer de una escalera mientras realizaban trabajos de instalación de un aire acondicionado en una vivienda del barrio Del Bono Green, en Rivadavia. Uno de ellos, de 60 años, sufrió un grave traumatismo de cráneo y se encuentra en estado crítico.

El accidente se produjo en jurisdicción de la Comisaría 13ra., cuando ambos trabajadores se encontraban efectuando tareas vinculadas a la colocación del equipo de climatización.

Por causas que son materia de investigación, los dos hombres perdieron el equilibrio y cayeron desde la escalera en la que estaban trabajando.

Como consecuencia del impacto, el hombre de 60 años fue quien sufrió las lesiones más severas. Fuentes vinculadas al caso indicaron que presentó un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que debió recibir asistencia médica de urgencia y permanece internado en estado crítico.

El otro trabajador también resultó lesionado, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre la gravedad de sus heridas.