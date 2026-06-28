Más de 700 personas disfrutaron de la segunda edición de Cuyanas al Fuego en Rivadavia

El Camping Municipal fue sede del torneo de asadoras que reunió a equipos de los 19 departamentos de San Juan y de otras provincias cuyanas. Yesica Mut y Nilda Beatriz Goria se consagraron campeonas.

El Camping Municipal de Rivadavia fue escenario este fin de semana de la segunda edición de "Cuyanas al Fuego", el torneo de asadoras que volvió a convocar a una multitud y reunió a equipos de distintos puntos de la región. Más de 700 personas participaron de una jornada que combinó gastronomía, música y actividades para toda la familia.

El certamen contó con la participación de representantes de los 19 departamentos de San Juan, además de delegaciones de San Luis, Mendoza y La Rioja, consolidándose como uno de los encuentros gastronómicos más importantes de la región cuyana.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes disfrutaron de una propuesta que tuvo como eje la tradicional preparación del asado, acompañada por espectáculos musicales, baile, música en vivo y una variada oferta gastronómica.

Los equipos trabajaron durante varias horas en la elaboración de sus platos, que luego fueron evaluados por un jurado encargado de valorar aspectos como la cocción, la presentación y el sabor de cada preparación.

Uno de los momentos más esperados llegó con la entrega de premios. El primer puesto quedó en manos de Yesica Mut y Nilda Beatriz Goria, quienes fueron distinguidas como las grandes ganadoras de esta segunda edición gracias a la calidad de su asado y al desempeño demostrado durante toda la competencia.