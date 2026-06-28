La nueva vida de la exfuncionaria Sandra Lirio, la sanjuanina que encontró su lugar entre los blends de té

Durante años, Sandra Lirio estuvo vinculada a la función pública y a la política sanjuanina. Se desempeñó en distintos cargos dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y llegó a ser candidata a intendenta de Angaco . Sin embargo, la vida la llevó por un camino inesperado. Hoy, alejada de ese mundo, encontró una nueva pasión que transformó por completo su presente: el universo del té.

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Sommelier de té, creadora de su propia marca y embajadora del Club del Té en San Juan , Sandra asegura que encontró en los blends mucho más que una actividad comercial. Halló un espacio de expresión personal, creatividad y reconstrucción después de atravesar momentos complejos.

En diálogo con Diario de Cuyo , contó que tras una difícil situación vivida luego de la pandemia decidió apostar por sí misma y comenzar un proyecto propio. Así nació un emprendimiento que con paciencia, dedicación y muchas horas de trabajo empezó a crecer hasta convertirse en "Té de Lirio", una marca que lleva su sello en cada detalle.

Hace apenas unos días dio un paso importante: realizó su primera cata masiva de infusiones y presentó oficialmente sus creaciones. Familiares, amigos y personas interesadas en el mundo del té se acercaron para conocer de cerca las mezclas que durante meses elaboró en lo que ella llama, con cariño, su "laboratorio". "Me paso varias horas pesando ingredientes, rallando membrillo o separando cascaritas de granada para que los sabores sean bien sanjuaninos", relató.

Cada blend tiene una historia detrás. Sandra trabaja en combinaciones que no sólo resulten agradables al paladar, sino que también transmitan una identidad, una emoción y una forma de ver la vida . "Yo trabajo en combinar culturas y resaltar la mía . Por eso, en cada variedad siempre hay una nota de lirio en mis combinaciones", explicó.

Para ella, el té es mucho más que una bebida caliente. "Representa unión, familia, compartir. Pero también es encontrarse con uno mismo en soledad cuando uno toma esa infusión", reflexionó. Para ella, el té es mucho más que una bebida caliente. "Representa unión, familia, compartir. Pero también es encontrarse con uno mismo en soledad cuando uno toma esa infusión", reflexionó.

Esa mirada es la que intenta plasmar en cada una de sus creaciones, que incluyen blends personalizados e infusiones tanto para consumir calientes como frías. Además, destaca los beneficios que ofrece esta bebida milenaria. "Compartir el té sabiendo que no es sólo una bebida. Es saludable, tiene muchas propiedades", sostuvo.

El apoyo de su hijo en un proyecto familiar

Detrás de "Té de Lirio" también hay una historia familiar. Sandra contó que uno de los pilares del proyecto fue su hijo menor, Leonardo Arnaez, quien se involucró desde el inicio y fue el encargado de desarrollar la identidad de la marca.

Leonardo creó el nombre, definió los colores y trabajó para transmitir en el diseño la personalidad y la esencia de su madre. Además, acompañó el proceso creativo de cada producto. "Estuvo presente en cada creación de las infusiones. Sabe que cada té tiene una característica personal en los ingredientes", contó Sandra.

Su aporte fue clave para ordenar ideas, convertir conceptos en una imagen concreta y darle forma a una marca que hoy comienza a hacerse un lugar en el mercado local.

Una nueva oportunidad

Lejos de renegar de su pasado político, Sandra considera que todas las etapas de su vida la condujeron hasta este presente. Y si algo quiere transmitir a quienes conocen su historia es un mensaje de esperanza.

"No importa la edad. Siempre hay una nueva oportunidad, un nuevo proyecto. No hay techo con esto", afirmó. La palabra que mejor define esta etapa es, según ella, la resiliencia. "No importa la edad. Siempre hay una nueva oportunidad, un nuevo proyecto. No hay techo con esto", afirmó. La palabra que mejor define esta etapa es, según ella, la resiliencia.

Por eso trabaja todos los días para que "Té de Lirio" siga creciendo y llegue a distintos rincones de San Juan y del país, aunque sin perder aquello que considera esencial: la identidad sanjuanina que distingue cada una de sus infusiones.

Entre especias, frutas deshidratadas, flores y aromas, Sandra Lirio construyó una nueva vida. Una que nació después de la adversidad, que se alimenta de la creatividad y que encuentra en cada taza una manera de compartir, de conectar y de volver a empezar.