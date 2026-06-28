Un sismo de magnitud 4,3 sacudió la madrugada de San Juan

El movimiento sísmico se registró a las 00:12 de este domingo. Tuvo una profundidad de 119 kilómetros y su epicentro se ubicó al este de la capital sanjuanina, cerca de Bermejo.

Un sismo de magnitud 4,3 se registró a las 00:12 de este domingo y fue percibido en distintos sectores de la provincia de San Juan.

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico tuvo su epicentro 56 kilómetros al este de la ciudad de San Juan, 169 kilómetros al noreste de Mendoza y 25 kilómetros al oeste de Bermejo.

El organismo precisó que el sismo ocurrió a una profundidad de 119 kilómetros, una característica que suele atenuar los efectos en la superficie, aunque el temblor fue advertido por numerosos vecinos que aún permanecían despiertos o fueron sorprendidos durante la noche.