    • 27 de junio de 2026 - 19:54

    Infecciones de transmisión sexual: San Juan lanza una campaña para promover testeos rápidos y gratuitos

    A través de análisis sencillos, buscan concientizar a la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y la prevención.

    Para detectar las infecciones de transmisión sexual, e Ministerio de Salud de la provincia dispuso una campaña gratuita, que resguarda la confidencialidad.

    Para detectar las infecciones de transmisión sexual, e Ministerio de Salud de la provincia dispuso una campaña gratuita, que resguarda la confidencialidad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Salud de San Juan puso en marcha la campaña "Estaciones Diagnósticas de ITS" (Infecciones de transmisión sexual) en toda la provincia. La iniciativa busca concientizar sobre el cuidado a través del acceso a test rápidos, confidenciales y gratuitos en los centros de salud habilitados de la provincia.

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    Los profesionales destacan que dar el primer paso es crucial, dado que la totalidad de las ITS cuentan actualmente con tratamientos médicos efectivos para su control o cura. Ante cualquier duda o sospecha, las autoridades instan a la población a acercarse a su centro de salud más cercano y solicitar de forma directa la realización de estas pruebas.

    La campaña

    El principal objetivo del programa es facilitar el acceso al diagnóstico temprano. Los dispositivos sanitarios desplegados permiten realizar testeos de manera simple, rápida y en un entorno que resguarda la absoluta confidencialidad del paciente, garantizando una atención segura para todas las personas sin distinción.

    Desde la cartera sanitaria provincial recuerdan un dato epidemiológico clave: estas patologías no generan inmunidad permanente una vez contraídas. Debido a esto, una persona puede adquirir reiteradas veces una misma infección si no mantiene conductas de prevención estables.

    Los centros de salud habilitados

    Capital

    • Consultorio de Diversidad -Hospital Rawson

    Chimbas

    • CAPS Villa Mariano Moreno: RN 40 y 13 de Junio s/n

    • CAPS Villa Observatorio: Malvinas Argentinas e Ing. Quiroga

    • CAPS Dr. Jorge Humberto Mira: Rdor. Calivar e/ Arriero y Marucho

    Santa Lucía

    • CAPS Dr. Horacio A. Grillo: Bahía Blanca s/n

    9 de Julio

    • CAPS Dr. Carlos Bouthery: Loteo Municipal Las Chacritas

    Caucete

    • CAPS Barrio Pie de Palo: Patricias Sanjuaninas y RP 270

    • CAPS Bermejo: RN Km 14 s/n

    25 de Mayo

    • CIC La Chimbera: Ruperto Martín s/n

    Albardón

    • CIC La Laja: calle La Laja esq. Nacional V° San Martín

    • CAPS Las Lomitas: calle La Laja 3050 entre España y Jujuy

    • CIC Campo Afuera: calle Juan Lahoz y Proyectada

    • CAPS El Rincón: calle El Rincón s/n e/ Esquiú y De los Ríos

    • CAPS La Cañada: calle Sarmiento e/ Gral Acha y Aberastain

    Iglesia

    • CAPS Bella Vista: calle Paz s/n

    • CAPS Enf. Osvaldo Mery: calle principal s/n y RN 149

    • CAPS Héroes de Malvinas: calle Sto. Domingo M A - V 8 B° Ulises

    • CAPS Ara San Juan S 42: calle Principal s/n

    • CIC Dr. Juan Carbajal: calle Sarmiento y Fray Justo Sta. de Oro

    • CAPS Dr. León Toures: Bulevar Domingo del Castillo s/n

    Jáchal

    • CAPS Mogna: calle Gallardo y Santa Bárbara s/n

    • CAPS Villa Mercedes: calle Eugenio Flores esq. San Martín

    • CAPS Niquivil: RN 40 s/n

    • Hospital Buenaventura Luna: calle 9 de Julio e/ Las Heras y M. Moreno

    • CAPS Virgen de Andacollo: Segundino Páez s/n B° Tamberías

    Ullum

    • CAPS Dr. Alejandro Royon: calle Proyectada s/n V° Santa Rosa

    Rivadavia

    • CAPS Rolando Conturso: calle Proyectada s/n Lote Hogar 53

    • CAPS Aramburu: calle Plumerillo y P. Alb. de Sarmiento - B° Aramburu

    • Municipalidad de Rivadavia: Av Lib San Martin 5416 (o)

    Rawson

    • CAPS Colonia Rodas: calle España y Tacheret / Unión Vecinal

    • CAPS Valle Grande: calle Proyectada s/n B° Valle Grande

    • CAPS Maurin Navarro: calle Álvarez Condarco y Félix Aguilar - B° B. Luna

    Pocito

    • CAPS Aldo Hermosilla: calle 15 y Av. Aberastain La Rinconada

    • CAPS Villa Huarpes: calle Aberastain y J.J. Bustos V. Huarpes

    • CAPS Villa Constitución: calle Lemos 7590 (s) V° Constitución

    • CAPS Barrio Chubut: calle 2 de abril y Sarmiento - RN 40 Km33

    • CAPS Joaquin Uñac: calle Alfonso XIII y calle 12 - Medano de Oro

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