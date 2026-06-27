Infecciones de transmisión sexual: San Juan lanza una campaña para promover testeos rápidos y gratuitos

A través de análisis sencillos, buscan concientizar a la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y la prevención.

Para detectar las infecciones de transmisión sexual, e Ministerio de Salud de la provincia dispuso una campaña gratuita, que resguarda la confidencialidad.

El Ministerio de Salud de San Juan puso en marcha la campaña "Estaciones Diagnósticas de ITS" (Infecciones de transmisión sexual) en toda la provincia. La iniciativa busca concientizar sobre el cuidado a través del acceso a test rápidos, confidenciales y gratuitos en los centros de salud habilitados de la provincia.

Los profesionales destacan que dar el primer paso es crucial, dado que la totalidad de las ITS cuentan actualmente con tratamientos médicos efectivos para su control o cura. Ante cualquier duda o sospecha, las autoridades instan a la población a acercarse a su centro de salud más cercano y solicitar de forma directa la realización de estas pruebas.

La campaña El principal objetivo del programa es facilitar el acceso al diagnóstico temprano. Los dispositivos sanitarios desplegados permiten realizar testeos de manera simple, rápida y en un entorno que resguarda la absoluta confidencialidad del paciente, garantizando una atención segura para todas las personas sin distinción.

Desde la cartera sanitaria provincial recuerdan un dato epidemiológico clave: estas patologías no generan inmunidad permanente una vez contraídas. Debido a esto, una persona puede adquirir reiteradas veces una misma infección si no mantiene conductas de prevención estables.