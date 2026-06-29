Anchipurac combina astroturismo, vino y pasión futbolera en sus exclusivas noches de "Tercer Tiempo"

El centro Anchipurac abrirá sus puertas para vivir un ‘Tercer Tiempo’ con degustaciones y obervaciones.

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El icónico complejo ambiental de San Juan se prepara para recibir una propuesta única que fusiona la ciencia, la gastronomía y la identidad argentina. Bajo el nombre de "Tercer Tiempo", Anchipurac abrirá sus puertas en horario nocturno para ofrecer una experiencia que promete cautivar tanto a los amantes del cosmos como a los apasionados del buen vino.

Las citas ya tienen fecha confirmada: se llevarán a cabo los días sábado 4 de julio, 25 de julio y 1 de agosto, en un extendido horario de 16 a 22.

Entre estrellas y sabores en Anchipurac La jornadaen el centro ambiental de Rivadavia comenzará por la tarde con una visita guiada especialmente vinculada a la temática astronómica. A medida que caiga la noche sobre el imponente paisaje sanjuanino, llegará el momento cumbre: una observación del cielo mediante telescopios. Guiados por especialistas, los asistentes podrán descubrir e identificar los principales objetos celestes visibles en esta época del año, aprovechando la nitidez única que ofrece el firmamento local.

Pero la propuesta no se limita al cielo. El "Tercer Tiempo" le hará honor a su nombre con una fuerte impronta de camaradería y celebración. La velada se complementará con:

Degustación de vinos de bodegas locales.

de bodegas locales. Una "picada mundialista" ideal para compartir.

ideal para compartir. Juegos interactivos inspirados en la pasión futbolera. Desde la organización invitan a los asistentes a sumarse al clima festivo asistiendo con accesorios o banderas celestes y blancas, reforzando el espíritu de celebrar la identidad argentina bajo las estrellas.