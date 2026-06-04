El gobernador Orrego apareció en Diputados para respaldar la sanción de los créditos para la obra pública

Este jueves, Marcelo Orrego llegó de manera sorpresiva a la Cámara de Diputados de San Juan para respaldar la sanción del proyecto para que la provincia tome créditos internacionales para el financiamiento de la obra pública.

La sesión de este jueves en la Cámara de Diputados de San Juan tuvo un protagonista inesperado. En medio del tratamiento del proyecto que habilita a la Provincia a tomar créditos internacionales para financiar obras públicas, el gobernador Marcelo Orrego llegó al edificio legislativo y siguió de cerca el debate.

La presencia del mandatario provincial sorprendió a legisladores y asistentes, ya que no había sido anunciada previamente. Su aparición se produjo en momentos en que los diputados analizaban una de las iniciativas más importantes impulsadas por el Ejecutivo durante este año.

image Marcelo Orrego. Foto: Diario de Cuyo.

El proyecto busca autorizar al Gobierno provincial a gestionar financiamiento externo destinado a la ejecución de obras de infraestructura consideradas estratégicas para distintos departamentos de San Juan.

Desde el oficialismo destacaron la importancia de contar con herramientas financieras que permitan continuar con proyectos de infraestructura en un contexto económico complejo, mientras que desde la oposición se plantearon distintas observaciones sobre el alcance del endeudamiento y las condiciones del financiamiento.