    • 4 de junio de 2026 - 11:47

    El gobernador Orrego apareció en Diputados para respaldar la sanción de los créditos para la obra pública

    Este jueves, Marcelo Orrego llegó de manera sorpresiva a la Cámara de Diputados de San Juan para respaldar la sanción del proyecto para que la provincia tome créditos internacionales para el financiamiento de la obra pública.

    Marcelo Orrego. Foto: Diario de Cuyo.

    Marcelo Orrego. Foto: Diario de Cuyo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La sesión de este jueves en la Cámara de Diputados de San Juan tuvo un protagonista inesperado. En medio del tratamiento del proyecto que habilita a la Provincia a tomar créditos internacionales para financiar obras públicas, el gobernador Marcelo Orrego llegó al edificio legislativo y siguió de cerca el debate.

    Leé además

    Orrego fue invitado a exponer plan de infraestructura en Nueva York

    Orrego fue invitado a exponer sobre el plan de infraestructura en Nueva York
    los ferreteros celebraron el plan de creditos internacionales de orrego: es un golazo para nosotros

    Los ferreteros celebraron el plan de créditos internacionales de Orrego: "Es un golazo para nosotros"

    La presencia del mandatario provincial sorprendió a legisladores y asistentes, ya que no había sido anunciada previamente. Su aparición se produjo en momentos en que los diputados analizaban una de las iniciativas más importantes impulsadas por el Ejecutivo durante este año.

    image
    Marcelo Orrego. Foto: Diario de Cuyo.

    Marcelo Orrego. Foto: Diario de Cuyo.

    El proyecto busca autorizar al Gobierno provincial a gestionar financiamiento externo destinado a la ejecución de obras de infraestructura consideradas estratégicas para distintos departamentos de San Juan.

    Desde el oficialismo destacaron la importancia de contar con herramientas financieras que permitan continuar con proyectos de infraestructura en un contexto económico complejo, mientras que desde la oposición se plantearon distintas observaciones sobre el alcance del endeudamiento y las condiciones del financiamiento.

    La llegada del gobernador al recinto generó expectativa y no pasó inadvertida entre los presentes. Incluso varios legisladores se acercaron a saludarlo durante el desarrollo de la sesión.

    image
    Marcelo Orrego. Foto: Diario de Cuyo.

    Marcelo Orrego. Foto: Diario de Cuyo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el oficialismo sale a explicar el plan de creditos de orrego con una reunion de los diputados con el ministro gutierrez

    El oficialismo sale a explicar el plan de créditos de Orrego con una reunión de los diputados con el ministro Gutiérrez

    MarkHill, CEO de Barrick, visitó San Juan.

    El CEO de Barrick distinguió a Veladero por su desempeño en seguridad y participó de la inauguración del Canal del Norte

    Este anunció fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. La obra fue financiada a través de fideicomisos mineros de Veladero y Gualcamayo

    El Gobierno provincial recuperó el Canal del Norte: con plata de la minería, se mejora el riego de unas 10.000 hectáreas en Jáchal

    Casa de Gobierno - Conferencia de prensa.

    El gobernador Orrego confirmó que San Juan buscará financiamiento internacional para la obra pública