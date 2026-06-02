Los ferreteros celebraron el plan de créditos internacionales de Orrego: "Es un golazo para nosotros"

La decisión del gobernador Marcelo Orrego de impulsar un proyecto de ley para habilitar la toma de créditos internacionales con destino a la obra pública sumó un nuevo respaldo desde el sector comercial. Esta vez fue el presidente de la Cámara de Ferreteros y Repuesteros de San Juan, Juan Janavel, quien consideró que la medida puede convertirse en un motor de recuperación económica para toda la provincia.

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Durante una entrevista con Radio Colón, el dirigente sostuvo que el eventual financiamiento no solo beneficiará a las empresas constructoras y a los trabajadores de la construcción, sino también a las ferreterías y al comercio en general.

“ Espero que se dé toda esta movida después de la Cámara de Diputados y que sea lo más urgente posible, porque eso va a derramar no solamente en la ferretería, sino en el comercio general. El poder adquisitivo de la gente puede cambiar también ”, afirmó.

Janavel explicó que el impacto positivo llegaría por distintas vías. Por un lado, destacó la importancia de las obras viales proyectadas para mejorar la conectividad entre los departamentos de la provincia. Por otro, puso el foco en la construcción de viviendas que prevé el Gobierno provincial.

“ Viene la parte de la construcción de más o menos 30 barrios y unas 1.000 viviendas que se van a hacer a través del IPV. Eso también derrama en las empresas constructoras y, a su vez, la empresa constructora nos tiene que comprar materiales a nosotros ”, señaló.

Sin embargo, para el dirigente el beneficio más importante será la generación de empleo que traerán las obras. Según explicó, el aumento de ingresos en los hogares terminará impulsando el consumo minorista.

“Esto va a generar trabajo inmediatamente. La obra pública que se paró, que no va a ser nacional, va a ser provincial, va a empezar a traccionar y el ingreso a cada casa va a ser mayor. Por lo tanto, esas ferreterías de barrio van a poder vender más porque va a cambiar un poco el poder adquisitivo de la gente”, sostuvo.

Un sector golpeado que espera una reactivación

Las expectativas del sector contrastan con la realidad que atraviesan actualmente las ferreterías sanjuaninas. Janavel reconoció que tanto el primer trimestre como el inicio del segundo fueron complejos para la actividad.

“El primer trimestre se ha mostrado muy complicado y lo que llevamos de este segundo trimestre también. Hemos ido apareando la situación, pero este anuncio del gobernador es como un golazo para nosotros”, graficó.

El empresario señaló que las ventas permanecen en niveles bajos y que la actividad comercial todavía no logra recuperar el dinamismo perdido durante los últimos meses.

“No hemos tenido muchos aumentos en los costos, pero tampoco hemos tenido ventas. Hemos sido muy básicos. Estamos esperando esta lluvia de inversiones”, expresó.

En ese sentido, consideró que el acceso a financiamiento, tanto para la obra pública como para el sector privado, será clave para reactivar el mercado.

“Esperamos que los bancos empiecen a traccionar con tasas muy accesibles para que la gente privada se pueda involucrar en tomar esos créditos y nos sirva a nosotros también”, indicó.

Minería, infraestructura y desarrollo

Janavel también aprovechó la entrevista para plantear una mirada más amplia sobre el desarrollo económico de San Juan. Consideró que la provincia necesita avanzar con mayor velocidad en materia de infraestructura para acompañar el crecimiento productivo y minero.

“San Juan necesita este cambio y necesita un progreso productivo. Va a venir a desembarcar esta minería que tendría que haber sido mucho más grande antes. Veladero ya lleva 20 años acá y los caminos son iguales”, cuestionó.