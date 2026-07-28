    • 28 de julio de 2026 - 09:39

    Inversión en obra pública: Orrego presentó en Londres la emisión  de  bonos ante inversores internacionales

    La búsqueda de diferentes alternativas de financiamiento está estratégicamente dirigida a financiar obras de infraestructura clave para dotar de máxima competitividad a la economía de San Juan

    Orrego presentó en Londres la emisión&nbsp; de&nbsp; bonos ante inversores internacionales de primer nivel

    Orrego presentó en Londres la emisión  de  bonos ante inversores internacionales de primer nivel

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    El gobernador Marcelo Orrego encabezó en Londres una intensa agenda de reuniones presenciales e individuales con fondos de inversión internacionales de primer nivel. El objetivo central de estos encuentros es explorar alternativas de financiamiento destinadas a impulsar obras de infraestructura vial, hídrica y energética que refuercen la competitividad provincial y consoliden el desarrollo sostenible de San Juan.

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    Acompañaron al mandatario el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea. La agenda internacional fue organizada por J.P. Morgan, con la participación de Banco Santander.

    Durante la jornada, la comitiva mantuvo cuatro reuniones de trabajo exclusivas con firmas administradoras de activos de alcance global, instituciones que administran carteras de valores muy importantes en dólares y cuentan con equipos especializados en el análisis macroeconómico de América Latina.

    Ante cada uno de los inversores, el Gobernador y su equipo técnico expusieron los pilares que distinguen a San Juan en el escenario argentino: un equilibrio fiscal sostenido, uno de los niveles de endeudamiento más bajos del país y una estructura económica diversificada.

    La gira institucional continuará en Estados Unidos. La gira institucional continuará en Estados Unidos.

    Se destacaron especialmente el liderazgo provincial en generación de energía solar —sector en el que San Juan encabeza el ranking nacional—, el desarrollo agroindustrial y el rol determinante de la provincia en el futuro del cobre argentino a través de proyectos de escala mundial que la posicionan como un destino prioritario para la inversión internacional.

    Los encuentros permitieron un intercambio técnico de alto nivel sobre la proyección de la economía sanjuanina. Los analistas e inversores destacaron el riguroso orden de las cuentas públicas provinciales, la previsibilidad institucional y el elevado potencial productivo del territorio, manifestando su interés en mantener un canal directo y permanente de diálogo con las autoridades provinciales.

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