El oficialismo sale a explicar el plan de créditos de Orrego con una reunión de los diputados con el ministro Gutiérrez

La reunión de Labor Parlamentaria planteó un contrapunto entre la propuesta orreguista y la percepción del justicialismo. El bloquismo, en tanto, bancó la movida y mostró antecedentes de otras provincias.

Este martes, en reunión de Labor Parlamentaria, los legisladores sanjuaninos debatieron el proceso de ingreso del proyecto del gobernador Marcelo Orrego para la toma de créditos internacionales que permita profundizar los avances en la obra pública. El oficialismo busca una discusión rápida para que el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, tenga el OK de la Cámara de Diputados provincial y cuente con el respaldo para explorar las alternativas de financiamiento. Por su parte, el peronismo quiere un debate más extenso en comisiones. En tanto, el bloquismo, que bancará la iniciativa del Ejecutivo, planteó varios puntos para tener en cuenta.

Según trascendió, el presidente del bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, puso reparos al proyecto oficialista. Habló sobre un eventual "cheque en blanco" y señaló que la letra chica del documento no contempla la tasa de interés. El vicegobernador, Fabián Martín, recogió el guante y propuso fecha y hora para una reunión con el ministro Gutiérrez con la idea de saldar las dudas opositoras. El convite está programado para el miércoles a la mañana. De manera que el jueves pueda tratarse sobre tablas.

El funcionario de Orrego expondrá los pormenores de la iniciativa con la intención de cosechar el apoyo peronista. Sin embargo, de acuerdo a especulaciones, la bancada del Partido Justicialista no acompañará. Aunque tendrá fugas como la del secretario General de la CGT, Eduardo Cabello. Y la lupa estará puesta en el comportamiento de los exintendentes de Calingasta, Valle Fértil y Ullum -Jorge Cipriano Castañeda, Omar Ortiz y Leopoldo Soler- porque el primero y el tercero acudieron al locro con el senador Sergio Uñac en Pocito. ¿Vuelven a votar con el justicialismo? Fuentes consultadas aseguraron que continuarán en diálogo con el oficialismo provincial.

El proyecto de la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la provincia de San Juan es el puntapié para el aprovechamiento del boom minero. Busca la colocación de bonos o el pedido de préstamos en entidades nacionales o internacionales para recaudar 600 millones de dólares para inyectarla en la obra pública local con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional. El orreguismo tiene el número para aprobar la iniciativa. No necesita del peronismo. Pero, de todas formas, jugará una ficha con la reunión con el titular de Economía.