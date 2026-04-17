    • 17 de abril de 2026 - 11:08

    Orrego sobre los mensajes intimidatorios de tiroteos en escuelas: "Hay que dialogar mucho con los chicos"

    El gobernador confirmó la intervención de Seguridad, Policía y Educación. Pidió a las familias dialogar con los estudiantes y llevar tranquilidad.

    Marcelo Orrego.

    Marcelo Orrego.

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    Tras la aparición de mensajes intimidatorios en establecimientos educativos de San Juan, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que la situación alcanza a 27 escuelas, tanto públicas como privadas, y aseguró que se activaron protocolos de prevención de manera inmediata.

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    “Desde horas muy tempranas tomé conocimiento. Son 27 escuelas donde se han expuesto frases de violencia”, indicó el mandatario en declaraciones a la prensa, al tiempo que remarcó que se trata de una problemática que no distingue entre instituciones.

    Según explicó, el Gobierno provincial dispuso un operativo conjunto con el área de Seguridad y la Policía de San Juan para reforzar la presencia en los establecimientos. “Se ha montado un protocolo inmediatamente con el secretario de Seguridad y el jefe de Policía, para que esas instalaciones estén permanentemente cuidadas por agentes”, señaló.

    Además, indicó que se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Educación en acciones preventivas. En ese marco, hizo especial hincapié en el rol de las familias: “Hay que dialogar mucho con los chicos. La familia es el núcleo de toda sociedad”, sostuvo.

    Orrego también vinculó este tipo de os con un fenómeno más amplio: “Es parte de un contexto que está viviendo el mundo. Esto se transmite mucho por redes sociales, y San Juan no está exento”.

    El gobernador insistió en la necesidad de llevar tranquilidad a la población, asegurando que “el Estado está presente” y que se actuó con rapidez ante los primeros indicios. Al mismo tiempo, confirmó que ya se iniciaron investigaciones judiciales para determinar el origen de los mensajes.

    “Todo lo que tengamos que hacer para prevenir cualquier situación que agrave esto, lo vamos a hacer. Hay que darle prioridad a la vida de las personas y a su integridad”, concluyó. “Todo lo que tengamos que hacer para prevenir cualquier situación que agrave esto, lo vamos a hacer. Hay que darle prioridad a la vida de las personas y a su integridad”, concluyó.

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