    • 9 de abril de 2026 - 09:37

    Orrego celebró la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares: "Damos un paso importante hacia reglas más claras"

    El gobernador de San Juan respaldó la modificación aprobada en Diputados y afirmó que permitirá cuidar el ambiente y potenciar la actividad productiva.

    Marcelo Orrego.

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    A través de sus declaraciones, el mandatario destacó que la nueva normativa representa “un paso importante” hacia un esquema con mayor claridad y sustento científico, que permite proteger los recursos hídricos y los glaciares, sin frenar el desarrollo productivo.

    En ese sentido, Orrego remarcó la necesidad de contar con previsibilidad para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y fortalecer la capacidad de decisión sobre los recursos naturales. “Argentina y San Juan necesitan reglas claras para crecer”, sostuvo.

    El gobernador también vinculó la medida con el contexto actual de expansión minera, al considerar que la provincia tiene un rol protagónico en lo que definió como una “segunda gran era minera”.

    Por último, subrayó que el camino es avanzar con responsabilidad, equilibrando la protección ambiental con el desarrollo. “Seguimos cuidando lo nuestro y construyendo el San Juan que viene”, concluyó.

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