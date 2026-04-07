Marcelo Orrego defendió cambios en la Ley de Glaciares y reclamó mayor protagonismo provincial: "Sin minería no habrá futuro"

El gobernador Marcelo Orrego , participó este martes de manera virtual en la defensa de la aclaratoria a la Ley de Glaciares , en el marco de un debate impulsado en la Cámara de Diputados de la Nación. La convocatoria fue realizada por el oficialismo, que reunió a mandatarios provinciales vinculados a la denominada “mesa del cobre” para respaldar un proyecto que ya cuenta con sanción del Senado.

Orrego defenderá la aclaratoria a la Ley de Glaciares en el Congreso

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Durante su exposición, Orrego se posicionó como uno de los principales impulsores de la iniciativa , que busca precisar definiciones sobre qué se considera glaciar y ambiente periglaciar, al tiempo que reafirma el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales.

El mandatario sostuvo que la reforma no implica modificar el espíritu de la ley vigente ni reducir estándares ambientales, sino “reconocer facultades provinciales” en línea con lo establecido por la Constitución Nacional. En ese sentido, rechazó las críticas que señalan un posible debilitamiento de la normativa.

Asimismo, defendió el desarrollo de la minería como una actividad clave para el crecimiento económico y la transición energética a nivel global. “La minería y el cuidado del medio ambiente pueden coexistir”, afirmó, y remarcó que recursos como el cobre y el litio son fundamentales para el avance de tecnologías vinculadas a la electromovilidad y las energías renovables.

Orrego también hizo hincapié en la importancia del agua para San Juan, una provincia con fuerte presencia de zonas áridas y montañosas. En ese contexto, detalló que el 94% del consumo hídrico está destinado a la agricultura, mientras que la minería representa un porcentaje significativamente menor.

Además, subrayó que su gestión trabaja en planes de manejo integral del agua, incluyendo obras de infraestructura y controles sobre el uso del recurso, y destacó el rol de instituciones locales en la evaluación ambiental de los proyectos.

Finalmente, el gobernador insistió en que el debate no debe plantearse como una dicotomía entre producción y ambiente, sino como una oportunidad para avanzar en un modelo de desarrollo sustentable. “Sin minería no va a haber futuro”, concluyó.

Las declaraciones de Marcelo Orrego en su discurso:

“Defiendo la minería sustentable, que es clave para la transición energética y el desarrollo económico, generando empleo y tributos.”

“La ley no delega facultades provinciales, sino que las reconoce.”

“El agua es vital y se gestiona con responsabilidad.”

“El 94% de su uso es para la agricultura, no para la minería.”

“La minería y el cuidado del medio ambiente pueden coexistir.”

“Estamos a favor de la ley y de cuidar ese ambiente que tiene una función hídrica fundamental.”

“En ningún momento planteamos eliminar la Ley de Glaciares ni cambiar su objeto.”

“Los verdaderos dueños de los recursos naturales por Constitución son las provincias.”

“Hoy la minería es ambiente, porque lo que viene es la transición energética.”

“El cobre es estratégico, no se puede reemplazar.”

“La minería genera empleo directo, indirecto y una amplia cadena de proveedores.”

“Si hay algo que cuidamos los sanjuaninos es el agua.”

“El verdadero problema del agua no es la minería.”

“Tenemos que avanzar en la tecnificación de los riegos.”

“La minería y el ambiente van de la mano.”

“Sin minería no va a haber futuro.”