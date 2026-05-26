Marcelo Orrego confirmó que trabajan para reactivar la Ruta 40 Sur con financiamiento internacional

En rueda de prensa , el gobernador Marcelo Orrego confirmó que el Gobierno de San Juan avanza en gestiones para retomar y finalizar la obra de la Ruta 40 Sur, uno de los proyectos viales más importantes y esperados de la provincia. Frente al freno de fondos nacionales, el mandatario aseguró que la estrategia oficial apunta a buscar financiamiento internacional y alternativas que permitan concretar la obra.

Orrego bajó la bandera para dar inicio al Desafío Ruta 40 en San Juan

“Tenemos que avanzar. No tenemos tiempo para esperar”, sostuvo Orrego al referirse al futuro de la Ruta 40 Sur, actualmente dividida en distintos tramos y con trabajos pendientes.

El gobernador explicó que la Provincia ya mantiene conversaciones avanzadas con organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, con el objetivo de acceder a líneas de financiamiento y fondos de garantía.

Según indicó, una de las claves para lograr esos créditos es la situación fiscal de San Juan y la buena relación institucional con Nación, lo que permitiría obtener el aval crediticio necesario para avanzar.

“La apertura es tener la posibilidad de acceder a esos fondos de garantía para que el Ministerio de Economía nos dé el OK crediticio”, explicó. “La apertura es tener la posibilidad de acceder a esos fondos de garantía para que el Ministerio de Economía nos dé el OK crediticio”, explicó.

Orrego señaló además que el Gobierno provincial trabaja en distintos pasos administrativos y legislativos para dejar listos los proyectos y poder avanzar rápidamente una vez obtenidos los recursos.

En ese sentido, remarcó que las obras de infraestructura son prioritarias para su gestión y forman parte de una visión de desarrollo a largo plazo para San Juan.

“Avanzamos en la obra pública porque tiene que ver con construir el San Juan del mañana”, afirmó. “Avanzamos en la obra pública porque tiene que ver con construir el San Juan del mañana”, afirmó.

La Ruta 40 Sur es considerada una obra estratégica tanto para la conectividad provincial como para la seguridad vial y el desarrollo productivo, especialmente en los departamentos del sur sanjuanino.