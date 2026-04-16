Orrego anunció la llegada de Pettovello, destacó los operativos sociales y planteó alternativas de financiamiento para la Ruta 40 Sur

En medio de una actividad de entrega de anteojos, el gobernador Marcelo Orrego combinó gestión territorial, definiciones políticas y anuncios con impacto nacional. El foco estuvo puesto en la próxima visita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que llegará a San Juan en las próximas semanas para poner en marcha un programa piloto.

“También hablé con la ministra Pettovello, que nos va a estar visitando dentro de poco tiempo en un programa piloto que se va a llevar adelante en distintos municipios del país y, en particular, acá en San Juan”, confirmó el mandatario. Según precisó, la llegada está prevista “estimativamente después del 10, dentro de la primera quincena” de mayo, en una señal de articulación directa con la Casa Rosada.

Orrego valoró especialmente el desembarco de funcionarios nacionales en el interior: “Es muy importante que los ministros vengan, se acerquen, tengan contacto con la gente, sobre todo con la gente del interior”, remarcó, en línea con una estrategia de cercanía que busca mostrar gestión coordinada entre Nación y provincia.

La actividad en cuestión estuvo vinculada a un operativo sanitario de entrega de anteojos, en el marco del programa “Más Cerca”, donde el gobernador volvió a enfatizar el rol del Estado en políticas sociales concretas. “Vamos a estar entregando 925 anteojos, pero en lo que va del año ya superamos los 3.000 y el año pasado entregamos 14.000”, detalló.

En ese sentido, subrayó el impacto directo de este tipo de iniciativas: “Es fundamental en estos tiempos, no solo para una persona que tiene dificultades visuales, sino para muchos chicos que están en pleno aprendizaje. Es una forma del Estado de estar presente”. Además, destacó el trabajo articulado entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el de Salud.

Más allá de lo social, Orrego también dejó definiciones sobre infraestructura, en particular sobre la Ruta 40 Sur, una obra clave que depende de Nación. Explicó que el último contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo vinculado a deudas pendientes con la UTE a cargo del tramo en ejecución, aunque amplió la mirada: “Los sanjuaninos tenemos que aspirar a encontrar financiamiento para los otros tramos. Es una ruta muy importante, muy transitada y tiene que estar en buen estado”. En ese sentido, apuntó a "organismos multilaterales de crédito".

En ese marco, dejó una frase que sintetiza su enfoque pragmático: “A la gente no le interesa si el gato es blanco o negro, sino que resuelva el problema”. Con ese criterio, justificó la intervención provincial en la Avenida de Circunvalación, pese a tratarse de una traza nacional.

Por último, el gobernador se refirió a la reciente discusión sobre la Ley de Glaciares y su impacto en la minería. “Hablar de minería es hablar de ambiente”, afirmó, y sostuvo que la transición energética global requiere recursos estratégicos como el cobre, donde San Juan tiene un rol protagónico. “No existe un futuro mejor sin minería”, concluyó.