Trabajadores de Guandacol piden soluciones urgentes y respaldan la continuidad del proyecto Vicuña

La Asamblea de vecinos y trabajadores de Guandacol difundió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por las consecuencias sociales y económicas derivadas de la suspensión de actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña, dispuesta por la Justicia de Chilecito.

Fabián Martín sobre el conflicto con Vicuña: "Me parece que el Gobierno de La Rioja está alejado de la realidad"

A pesar del freno de La Rioja, confirmaron que Vicuña continúa operativo

Según el documento, la medida —que incluye el cierre del corredor logístico por 30 días— ya está generando un fuerte impacto en la comunidad . Los vecinos advirtieron que la operatoria fue redirigida hacia San Juan, lo que afecta de manera directa a trabajadores, transportistas, comerciantes y familias que dependen de esa actividad.

“La comunidad ve afectadas sus fuentes de ingreso y su estabilidad económica”, señalaron en el texto difundido tras una asamblea realizada el 20 de abril. “La comunidad ve afectadas sus fuentes de ingreso y su estabilidad económica”, señalaron en el texto difundido tras una asamblea realizada el 20 de abril.

En ese marco, aclararon que no cuestionan la decisión ambiental de la Justicia, pero exigieron que el Estado provincial intervenga para atender las consecuencias sociales que atraviesa la localidad.

Entre las medidas acordadas, los asambleístas resolvieron impulsar acciones legales para visibilizar la situación, conformar comisiones de trabajo y elaborar un padrón que refleje el impacto real en la comunidad. Además, solicitarán una audiencia con el gobernador Ricardo Quintela.

Asimismo, ratificaron el respaldo mayoritario a la continuidad del proyecto Vicuña, al considerarlo una fuente clave de empleo para la zona.

El comunicado también plantea la necesidad de abrir una instancia de diálogo urgente con las autoridades provinciales para encontrar soluciones concretas. En ese sentido, remarcaron su compromiso con el trabajo, el desarrollo y el respeto institucional, y se declararon en estado de alerta y organización pacífica.

“Nuestra acción no cuestiona la medida ambiental: exigimos que la Provincia se haga cargo de las consecuencias que hoy recaen sobre los trabajadores y la comunidad”, concluyeron.