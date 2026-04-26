Erik Høeg: "Habrá más tecnología europea desarrollando una minería amigable con el ambiente"

La Unión Europea apostó por el Mercosur para que sea su principal socio económico y San Juan se convirtió en una pieza clave para comerciar minerales críticos. Esto quedó demostrado en una visita de 12 países junto al Embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, que anticipó una mayor participación de empresas del viejo continente.

El diplomático habló en exclusiva con DIARIO DE CUYO y anticipó que, además de una oferta de financiamiento de líneas eléctricas, tienen varias herramientas disponibles para un desarrollo minero y agrícola que abra puertas a la producción sanjuanina en Europa. Además, anticipó que el boom del cobre incluirá más tecnología europea.

Es una misión de acercamiento entre la Unión Europea y Argentina. Viajamos a provincias para ver las oportunidades, los retos, entender un poco la dinámica del territorio. Este año decidimos visitar San Juan porque es una provincia muy dinámica, con mucho desarrollo económico en minería, la agricultura, también turismo y que está empezando en tema de energía renovable, que son temáticas muy esenciales en la Unión Europea.

Nosotros, como delegación europea, estamos apoyando proyectos en la provincia, mirando cómo aportar más al desarrollo de, por ejemplo, el sector minero, que es esencial para nosotros. Los países miembros también tienen su proyecto, sus actividades económicas.

Esta es una comitiva de doce embajadas para tener reuniones y para entender la dinámica y el potencial local. Sobre todo porque en pocos días arranca el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

¿Qué va a implicar la activación del acuerdo?

Habrá un nuevo espacio de comercio y de inversiones. San Juan, obviamente, con su vocación agrícola y minera, es uno de los territorios donde pensamos que va a haber más oportunidades actuales y también de inversiones europeas para el futuro.

Erik Høeg Erik Høeg, de origen danés, asumió como Embajador de la Unión Europea en septiembre pasado.

¿Qué tipo de inversiones podrían generarse?

Nosotros tenemos un gran programa, al que le llamamos Global Gateway, que se desarrolla a nivel mundial. En la Argentina, una de las temáticas que estamos mirando es minería en lo que llamamos materiales críticos, por ejemplo, como el cobre, donde hay muchísimo potencial. Y lo que hemos visto, que en en varias partes del territorio argentino, como en San Juan, a veces falta infraestructura y financiamiento de esta infraestructura que acompaña el desarrollo de la minería. Para nosotros, es importante que la minería siempre se haga bajo criterio de sostenibilidad.

¿Qué proyectos podrían financiar y con qué herramientas?

Son más bien instrumentos financieros, donde nosotros ofrecemos financiación muy competitiva, con ventajas, comparando con si una provincia o una entidad tiene que ir a un mercado privado. Se lo planteamos al gobernador Marcelo Orrego y la provincia tiene que valorar la opción, pero estamos en diálogo.

Ya hemos avanzado con otros programas, por ejemplo uno con la Capital de San Juan, donde la Unión Europea fue parte de un programa para crear un gobierno más abierto, a través de sistemas digitales. Y, obviamente, hay países europeos que tienen fuerte atracción minera o tecnología que es relevante para el sector minero, que también estarán aquí en pocos días para la gran feria minera.

Con los proyectos de cobre más cerca, ¿hay posibilidades de que empresas europeas se instalen en San Juan y generen empleo y producción?

Eso depende obviamente si el potencial es grande. Hoy hablamos también con la Cámara Minera de San Juan sobre los proyectos, el tamaño, el número de personas que se van a emplear. Si habrá producción, no sabría decirlo, son decisiones de varios países y empresas, pero está claro que hay proveedores europeos que tienen tecnología muy relevante para el desarrollo del sector minero, y diría, en particular, cuando se trata de un desarrollo que sea sostenible. Nosotros estamos muy enfocados en no tener maquinaria, tecnología que aumente la los el la concentración de de CO2 en el medio ambiente, que protejan la biodiversidad, etcétera, etcétera.

Entonces, pienso que sí, hay un potencial para ver más productos y empresas europeas. La producción habrá que ver, depende también del volumen, de la escala, pero seguramente va a haber más tecnología europea para ayudar a desarrollar un sector minero muy amigable con el medio ambiente.

¿Cómo están las empresas locales en cuanto a normativas ambientales, clave para el tratado de libre comercio?

Yo pienso que están bien. Por lo que tengo entendido de los diálogos que hemos tenido con el gobierno local, la provincia tiene mucho enfoque en tema de sostenibilidad. Pienso que hay un agro muy desarrollado, con experiencia en exportar a mercados como el europeo, con productos como aceite de oliva, vinos, pistachos y otros productos. Lo que cambiaría ahora realmente es que los aranceles para muchos productos van a desaparecer del todo, es decir, que va a ser más competitivo. En principio esto significa más producción de San Juan que llegará al mercado europeo.

Obviamente, nosotros tenemos estándares altos en tema de medioambiente y sociales. Para el consumidor europeo es esencial que el consumo no aumente la deforestación, que no sea nocivo para el medio ambiente, que se controle la producción y también bajo un punto de vista social, que haya condiciones dignas para el trabajador. Y pensamos que San Juan, con su recorrido, su trayectoria, está bien posicionado para cumplir con esos criterios.

¿Puede haber herramientas de la UE para incentivar buenas prácticas?

Sí, nosotros ya tenemos proyectos de colaboración con gremios, a nivel general, y trabajo en la certificación para asegurar que el productor argentino pueda demostrar, por ejemplo, que su producción no ha sido no ha sido dañina para el medio ambiente.

Puede llegar más, hay unos fondos nuevos europeos que llegan con la corte de Unión Europea Mercosur. Se está dialogando ahora con los cuatro países de Mercosur, que tendrán que definir cuáles son las prioridades, aunque son solo conversaciones con entre gobiernos, pero hay fondos a disposición y asistencia técnica. Dependerá del gobierno nacional y sus prioridades.