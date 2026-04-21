Mujeres + Mineras: una oportunidad para ampliar el desarrollo con inclusión

El fe de erratas del ENRE: finalmente no será todo el complejo Vicuña, excluyó a Filo del Sol

El avance del programa "Mujeres + Mineras" representa mucho más que una política sectorial, constituye una señal concreta de hacia dónde puede orientarse el desarrollo en San Juan si se conjugan inclusión, formación y oportunidades reales. Nacido desde la iniciativa de un grupo de mujeres que decidió abrirse camino en una actividad históricamente masculinizada, hoy el programa adquiere dimensión institucional y territorial, con el respaldo del Estado provincial y el acompañamiento de entidades intermedias.

La reciente llegada de esta nueva etapa informativa a departamentos como Ullum, Sarmiento y Valle Fértil confirma una vocación de expansión que resulta clave. No se trata solo de difundir una propuesta, sino de acercar herramientas concretas a comunidades que buscan insertarse en la cadena de valor minera desde una perspectiva productiva y sustentable. En este sentido, la descentralización de las actividades es un acierto: permite detectar potencialidades locales y, al mismo tiempo, democratizar el acceso a los recursos.

Uno de los aspectos más destacados del programa es su enfoque integral. La combinación de instancias de formación, tutorías personalizadas y acceso a financiamiento configura un esquema que supera ampliamente las experiencias aisladas o de corto alcance. La capacitación en áreas como comunicación digital, educación financiera o comercio electrónico no solo mejora la competitividad de los emprendimientos, sino que también fortalece la autonomía de las participantes.

A ello se suma la disponibilidad de líneas de crédito destinadas a la adquisición de maquinaria, capital de trabajo y servicios profesionales. Este punto resulta determinante: sin financiamiento, muchas iniciativas quedan relegadas al plano de las buenas intenciones. En cambio, con respaldo económico y acompañamiento técnico, se abren posibilidades reales de crecimiento y sostenibilidad en el tiempo.

La articulación con organizaciones como WIM Argentina, el Departamento de la Mujer de la Unión Industrial de San Juan y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas también aporta valor. Estas alianzas permiten elevar la calidad de las capacitaciones y garantizar un seguimiento más profesional de los proyectos. La experiencia previa en Jáchal, Iglesia y Calingasta -donde 90 mujeres completaron la primera etapa- demuestra que el interés existe y que los resultados pueden ser alentadores.

En un contexto en el que la provincia apuesta al desarrollo minero como motor económico, iniciativas como 'Mujeres + Mineras" ayudan a ampliar la base social de ese crecimiento. No solo promueven la equidad de género, sino que también diversifican la matriz productiva y generan arraigo en las comunidades.

El desafío ahora será sostener el programa en el tiempo, garantizar su transparencia y medir su impacto real. Si logra consolidarse, no solo será una política exitosa, sino también un ejemplo de cómo el desarrollo puede -y debe- ser inclusivo.