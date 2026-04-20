El fe de erratas del ENRE: finalmente no será todo el complejo Vicuña, excluyó a Filo del Sol

El organismo regulador precisó que la importante infraestructura energética se vinculará exclusivamente al proyecto minero Josemaría. Argumentaron un "error material" en las disposiciones previas.

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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un cambio administrativo de peso en el esquema de inversiones energéticas proyectado para San Juan. Mediante la Resolución 214/2026, el organismo rectificó el alcance del pedido de acceso y ampliación del sistema de transporte eléctrico, excluyendo finalmente al emprendimiento minero Filo del Sol del proyecto de la línea de 500 kV.

La decisión llega para corregir las disposiciones previas (Resoluciones 79/2026 y 165/2026), en las cuales ambos desarrollos mineros —Josemaría y Filo del Sol— figuraban de manera conjunta en la solicitud. Según explicaron, la mención de Filo del Sol en aquellos documentos iniciales fue producto de un “error material” tras la revisión del expediente administrativo.

Con esta aclaración, se precisó que el desarrollo energético —impulsado por Vicuña Argentina S.A.— quedará supeditado únicamente a las necesidades del proyecto Josemaría, que contempla una demanda eléctrica estimada en 260 megavatios para su fase inicial.

Desde el ENRE fueron enfáticos al señalar que esta corrección no implica modificaciones en los aspectos técnicos, económicos ni regulatorios del proyecto, ni supone un retroceso en el avance del trámite administrativo.

El alcance de la obra A pesar de la exclusión de Filo del Sol, el plan de infraestructura para el sistema eléctrico provincial se mantiene firme en su magnitud. Se trata de un conjunto de obras de gran escala fundamentales para la matriz energética de la región: