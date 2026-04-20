El fe de erratas del ENRE: finalmente no será todo el complejo Vicuña, excluyó a Filo del Sol

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un cambio administrativo de peso en el esquema de inversiones energéticas proyectado para San Juan. Mediante la Resolución 214/2026, el organismo rectificó el alcance del pedido de acceso y ampliación del sistema de transporte eléctrico, excluyendo finalmente al emprendimiento minero Filo del Sol del proyecto de la línea de 500 kV.
La decisión llega para corregir las disposiciones previas (Resoluciones 79/2026 y 165/2026), en las cuales ambos desarrollos mineros —Josemaría y Filo del Sol— figuraban de manera conjunta en la solicitud. Según explicaron, la mención de Filo del Sol en aquellos documentos iniciales fue producto de un “error material” tras la revisión del expediente administrativo.
Con esta aclaración, se precisó que el desarrollo energético —impulsado por Vicuña Argentina S.A.— quedará supeditado únicamente a las necesidades del proyecto Josemaría, que contempla una demanda eléctrica estimada en 260 megavatios para su fase inicial.
Desde el ENRE fueron enfáticos al señalar que esta corrección no implica modificaciones en los aspectos técnicos, económicos ni regulatorios del proyecto, ni supone un retroceso en el avance del trámite administrativo.
El alcance de la obra
A pesar de la exclusión de Filo del Sol, el plan de infraestructura para el sistema eléctrico provincial se mantiene firme en su magnitud. Se trata de un conjunto de obras de gran escala fundamentales para la matriz energética de la región:
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Línea de extra alta tensión: Construcción de un tendido de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros, diseñado para conectar la localidad de Rodeo con una nueva estación transformadora en la zona de Chaparro.
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Ampliaciones y nuevas estaciones: El proyecto incluye la ejecución de infraestructura en Rodeo y la creación de la mencionada estación transformadora en Chaparro.
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Refuerzo del sistema: Se prevén ampliaciones significativas en las instalaciones ya existentes, destacándose la intervención en la Estación Transformadora Nueva San Juan.
Este paquete de obras había despertado gran expectativa en el sector, ya que inicialmente se presentó como un soporte conjunto para dos de los desarrollos mineros más prominentes de la provincia. La consulta pública y las evaluaciones técnicas previas habían servido como base para este ambicioso plan que, tras la rectificación del ente regulador, se consolida ahora como el eje de alimentación principal para el futuro de Josemaría.