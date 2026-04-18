    • 18 de abril de 2026 - 06:00

    Energía limpia para impulsar el desarrollo productivo en minera

    EDITORIAL

    Leé además

    En septiembre de 2025 hubo protestas en el camino a Vicuña de vecinos de La Rioja, de la comunidad Guandacol, que pedían puestos de trabajo. Esto se repitió en 2026.

    A pesar del freno de La Rioja, confirmaron que Vicuña continúa operativo
    Vicuña tiene las principales reservas de cobre del país y uno de los conglomerados más importantes del mundo.

    Conflicto: la Justicia de La Rioja frenó el ingreso al proyecto Vicuña por Guandacol

    La transición energética dejó de ser un objetivo lejano para convertirse en una condición indispensable del desarrollo económico. En ese escenario, el acuerdo estratégico alcanzado entre Genneia y BID Invest para financiar una nueva etapa de expansión de energías renovables en la Argentina representa mucho más que un proyecto empresarial. Se trata de una señal concreta de confianza en el potencial energético del país y en su capacidad para integrarse a las nuevas cadenas productivas globales.

    El convenio asegura un financiamiento cercano a los 320 millones de dólares destinado a la construcción de cuatro parques solares fotovoltaicos, al desarrollo de sistemas de almacenamiento energético con baterías y a la realización de estudios de infraestructura eléctrica orientados a acompañar el crecimiento de la minería de minerales críticos. Este conjunto de iniciativas refleja una visión estratégica, entendiendo que el desarrollo energético y el desarrollo productivo deben avanzar de manera coordinada.

    Dentro de este programa, la región de Cuyo tendrá un papel central. Allí se construirán dos de los proyectos más importantes del plan: el parque solar San Rafael, con una capacidad de 180 megavatios, y el parque San Juan Sur, que alcanzará los 129 megavatios de potencia instalada. Estas iniciativas consolidan el crecimiento de la energía solar en el oeste argentino, una región que posee condiciones naturales excepcionales para la generación de electricidad a partir del sol.

    En paralelo, en la provincia de Buenos Aires se desarrollarán los parques solares Lincoln y Junín, ambos con una potencia de 20 megavatios cada uno. Si bien su escala es menor, estos proyectos también forman parte de un esquema de expansión que busca diversificar la matriz energética y fortalecer la generación distribuida en distintas regiones del país.

    Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es su enfoque estratégico en el norte argentino, donde el crecimiento de la minería de litio y cobre plantea nuevos desafíos energéticos. La demanda de electricidad para estos proyectos es cada vez mayor y, al mismo tiempo, los mercados internacionales exigen que los minerales se produzcan con estándares ambientales cada vez más estrictos.

    En este contexto, el desarrollo de infraestructura eléctrica y la incorporación de energías renovables se convierten en factores clave para que la minería argentina pueda competir en el mundo. Proveer energía limpia no solo reduce la huella de carbono de las exportaciones, sino que también fortalece la reputación ambiental del país en los mercados internacionales.

    El acuerdo entre Genneia y BID Invest refleja, además, la confianza de los inversores internacionales en el potencial de las energías renovables argentinas y en la capacidad de ejecución del sector privado. En definitiva, no se trata únicamente de generar electricidad, se está construyendo la base energética que permitirá que sectores estratégicos como la minería crezcan de manera sustentable y competitiva en las próximas décadas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Luis Lucero, Secretario de Minería de la Nación, participó de los eventos de la Semana del Cobre organizados por CESCO, en Chile, donde se vio cómo Argentina ocupa un lugar central en la discusión sobre este mineral. 

    Lucero, en exclusiva, habló de proveedores y mano de obra local y confirmó la licitación del tren

    La hackathon de minería se realizará los días 7 y 8 de mayo en el Velódromo Vicente Chancay (imagen ilustrativa)

    El futuro de la minería se diseña en San Juan: llega "24 horas de ingenio"

    Yacimiento Cerro Moro, en Santa Cruz, donde ocurrió el hecho vinculado a la minería.  

    Murió un trabajador minero sanjuanino en Cerro Moro, Santa Cruz

    El glaciar ubicado en El Pachón es uno de los dos que llegó a tener estudios de nivel 3, realizado por la UNSJ, a pedido de la provincia. 

    Glaciares: cómo son los estudios que San Juan deberá hacer tras el cambio de la ley