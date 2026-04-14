Lucero, en exclusiva, habló de proveedores y mano de obra local y confirmó la licitación del tren

Durante la cobertura especial que hizo CUYO MINERO en la Semana del Cobre en Chile, el Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero , habló en exclusiva con este medio de los temas más importantes que mira hoy el sector en Argentina. El funcionario de Javier Milei reconoció que se viene una etapa de competencia y colaboración entre los países sudamericanos, donde Argentina debe procurar un desarrollo para el futuro.

Estas declaraciones fueron en un encuentro en Santiago de Chile donde el futuro del mercado del cobre encuentra al país como un actor que será central. Es que ya no quedan dudas de que la demanda del metal conductor seguirá aumentando, por lo que el desarrollo de los proyectos nacionales tendrán compradores. Una de las cuestiones a discutir en Argentina y la región, es cómo impactará este boom minero en las provincias y la economía del país.

¿Cuál es el balance para Argentina de la semana del cobre en Chile?

El primero el primero vuelve a ser que el mundo está esperando más de nosotros, mirando Argentina, con un enorme interés, algo que yo vengo constatando cada vez que tengo la oportunidad de viajar.

Ese interés tiene dos vertientes. La primera tiene que ver con que conoce nuestros recursos geológicos. Hoy estuve en un evento de litio y ya es una realidad que el mundo está poniendo muchas expectativas en cómo está creciendo la producción, y mientras Chile está estancado en la misma cantidad de proyectos, en Argentina está creciendo y eso genera impacto. Después estuve en un evento sobre cobre y creo que, por primera vez en mucho tiempo, Chile mira a Argentina tanto como un potencial socio como un posible competidor. Aparecen las dos palabras.

¿Cómo se espera que sea a futuro esta relación con Chile?

Tiene que haber una competencia coordinada, hay algunas ideas que obviamente deben ser meditadas por nosotros muy cuidadosamente. Empieza a aparecer la nación de un polo, como existe el triángulo del litio pero esta vez del cobre, con Perú, Chile y Argentina. Pero los dos países vecinos tienen una producción de cobre fuerte desde hace mucho tiempo y nosotros estamos por empezar.

¿Qué cuidados debe tener Argentina en este escenario?

Por ejemplo, en el tema de proveedores, por supuesto. El esfuerzo que estamos haciendo es para ser aprovechado en principio por argentinos. Pero tenemos que ir buscando un equilibrio en el cual todos ganemos. Primero, porque vivimos en un país libre en el cual las empresas tienen la oportunidad, la facilidad y el derecho de elegir a sus propios proveedores Por otro lado, tenemos las limitaciones del RIGI y las regulaciones provinciales, sobre todo respecto a mano de obra local.

Por otra parte, sabemos que es del interés de los proyectos y de las provincias y del sector en su totalidad, que se mantenga la licencia social y esta se gana cuando, empezando por las comunidades cercanas al proyecto y siguiendo por la provincia que lo aloja, reciben lo que puede ser considerado una cuota razonable de los beneficios del proyecto.

¿Qué factores influyen para que haya un aprovechamiento local?

Es un delicado equilibrio, porque va a haber cosas que en el país no podamos proveer, de cierta tecnología o cierto expertise, pero hay cosas que sí son posibles. Tenemos que ser equilibrados a la hora de fijar precios y debemos ser un país abierto internamente. Es importante que esté la capacidad de los trabajadores de moverse de un sitio a otro buscando donde haya trabajo y oportunidades, oportunidades, así se hizo grande el país, y creo que a eso tenemos que ir.

Debemos ser conscientes de que Chile y Perú tienen expectativas al ver cuánto va a crecer la industria en los próximos dos a ocho años y teniendo en cuenta que Argentina no va a dar abasto en algunos aspectos. Pero hay que tener en cuenta que en otros sí va a ser capaz y lo será de sobra. Se trata de un problema, pero uno positivo, porque es de crecimiento.

¿También puede haber medidas en la región para competir con el RIGI?

En la competitividad, entre otras razones y causas, está también el factor tributario. Esto es importante que lo entendamos, sobre todo porque hay sectores todavía muy amplios de la sociedad que insisten con que la minería no deja nada o que las regalías son bajas. Nos ha costado mucho esfuerzo ponernos competitivos a nivel internacional.

Si Chile o Perú emprenden el mismo camino no me extrañaría nada, sería razonable que lo hagan porque tienen otros condicionamientos, por ejemplo yacimientos con bajas leyes y por eso deben ser competitivos. Nosotros también debemos serlo.

¿Qué puede hacer Argentina frente a esto?

Debemos ser inteligentes, yo llamaría esto una competencia de competitividad.

El RIGI ha tenido cambios, para hacerlo más flexible y abarcar más proyectos. ¿Puede haber una nueva extensión?

La prórroga hasta 2027 que se definió por decreto estaba prevista en la ley. ¿Es imposible cambiar la norma para extenderlo? No lo creo, pero es un trabajo que tiene que hacer el Congreso de la Nación.

¿Esto depende de los resultados de la industria?

No, no veo que vaya a haber un juego en este sentido, porque los proyectos van a ir avanzando según la etapa en la que están. Es decir, van a ir aumentando su exploración o construyendo alguna infraestructura. Pero no veo proyectos entrando en construcción hasta el próximo año, que es cuando termina el régimen.

¿Cómo avanza la puesta a punto de infraestructura para el sector, en especial el tren?

Tengo entendido por diálogos internos que tuve en los últimos días con funcionarios que en breve estarán los pliegos de licitación para el Belgrano Cargas. Esto va a ser un enorme avance, porque los dos ramales alimentarán directamente los proyectos de cobre del oeste y los proyectos de litio en el Noroeste, así que es una salida logística muy importante.