    • 16 de abril de 2026 - 13:42

    Conflicto: la Justicia de La Rioja frenó el ingreso al proyecto Vicuña por Guandacol

    La Justicia riojana dictó una medida cautelar por 30 días exigiendo informes de impacto ambiental. El proyecto opera en San Juan, pero utiliza logística de la vecina provincia.

    Vicuña tiene las principales reservas de cobre del país y uno de los conglomerados más importantes del mundo.

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    En un fallo que tensa las relaciones interprovinciales y genera incertidumbre en el sector minero, la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, ordenó la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto Vicuña y prohibió el tránsito por el camino de Guandacol (La Rioja), principal vía logística hacia el yacimiento ubicado en territorio sanjuanino.

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    En septiembre de 2025 hubo protestas en el camino a Vicuña de vecinos de La Rioja, de la comunidad Guandacol, que pedían puestos de trabajo. Esto se repitió en 2026.

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    La medida responde a una presentación del Gobierno de La Rioja, que reclama la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el incumplimiento de acuerdos previos sobre el uso de la red vial provincial.

    Aunque el proyecto Vicuña —que integra los desarrollos de Josemaría y Filo del Sol— se encuentra físicamente en San Juan, su operatividad depende en parte de la infraestructura riojana. El tránsito pesado, la generación de polvo y los ruidos en localidades como Guandacol y Villa Unión son los principales argumentos de la Secretaría de Ambiente riojana para exigir controles más estrictos.

    El secretario de Ambiente de la vecina provincia, Santiago Azulay, explicó que la decisión judicial es el resultado de sucesivos requerimientos administrativos que no habrían sido respondidos por la operadora. Por su parte, el fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, destacó la celeridad del fallo mediante una "medida autosatisfactiva", herramienta legal que permitió resolver la situación sin audiencia previa con la empresa, ante el riesgo de daño ambiental inminente.

    El fallo establece un plazo de 30 días para que la empresa presente los estudios ambientales requeridos ante las autoridades riojanas. De cumplirse este paso, la medida podría ser levantada; de lo contrario, el conflicto logístico amenaza con escalar a instancias judiciales superiores, afectando uno de los polos mineros más ambiciosos de la región de Cuyo.

    Por ahora, el control del camino de Guandacol permanece bajo custodia policial, dejando a la logística del proyecto en un complejo cuello de botella legal y geográfico.

    SOBRE VICUÑA

    El Distrito Vicuña, en San Juan, Argentina, es un mega proyecto minero binacional (con Chile) que destaca por tener uno de los mayores hallazgos de cobre y oro de los últimos 30 años, con inversiones previstas que superan los US$ 7.000 millones. Se compone principalmente por los yacimientos Filo del Sol y Josemaría, con planes de iniciar construcción en 2027.

    El potencial de Vicuña apunta a convertirse en una de las cinco principales minas de cobre, oro y plata, con una producción anual promedio de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años completos de operación.

    Se estima además una producción máxima promedio durante un período de diez años de más de 500.000 toneladas de cobre, 800 000 onzas de oro y 20 Moz de plata o 800 000 toneladas de cobre equivalente.

    Está planteada como un activo multigeneracional, ya que la vida útil inicial de la mina es de más de 70 años, con una producción aproximada de 22,3 millones de toneladas de cobre, 37,2 Moz de oro y 763 Moz de plata.

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