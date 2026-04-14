El futuro de la minería se diseña en San Juan: llega "24 horas de ingenio"

La industria minera se prepara para un choque de creatividad y tecnología en la provincia. En el marco de la 11° Expo Internacional San Juan Minera, se llevará a cabo "24 horas de ingenio en la Minería " , un evento que fusiona el formato de una hackathon (competencia interdisciplinaria) con un bootcamp (formación intensiva de corta duración).

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La cita tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo en el Velódromo Vicente Chancay , ubicado en Pocito. Durante una jornada de trabajo ininterrumpido, los participantes deberán colaborar en equipos interdisciplinarios para resolver desafíos reales planteados por empresas y organizaciones líderes del sector minero. El objetivo fundamental es que el conocimiento académico salga de las aulas y se transforme en soluciones aplicables.

El objetivo fundamental es que el conocimiento académico salga de las aulas y se transforme en soluciones aplicables. El objetivo fundamental es que el conocimiento académico salga de las aulas y se transforme en soluciones aplicables.

"24 horas de Ingenio en la Minería" es organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, con el apoyo de WIM y Panorama Minero.

El evento no está limitado exclusivamente a perfiles técnicos. La convocatoria busca generar una sinergia entre estudiantes universitarios y terciarios de diversas áreas , incluyendo:

Ingeniería e Informática.

Diseño y Economía.

Ciencias Exactas y Sociales.

Previo a la realización de la competencia, los participantes recibirán charlas y capacitaciones de profesionales que los ayudarán a elaborar soluciones innovadoras y a defender sus propuestas ante un jurado al día siguiente, para lo cual deberán elaborar un pitch de 5 minutos.

Aunque la competencia está centrada en los alumnos, también se abre un cupo limitado para docentes, investigadores y profesionales que deseen aportar su experiencia al ecosistema de innovación.

Inscripciones para la hackathon

Para aquellos interesados que no cuenten con un grupo previo, la organización permitirá la inscripción individual, asignándoles un equipo el día del inicio para garantizar la diversidad de ideas y perfiles.

Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el 24 de abril inclusive a través del sitio https://24h.ar/ donde también podrán acceder a más información sobre el encuentro.