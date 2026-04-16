A pesar del freno de La Rioja, confirmaron que Vicuña continúa operativo

A primera hora de este jueves, representantes de la Policía de La Rioja se presentaron en el camino que utiliza el proyecto Vicuña, ubicado en San Juan y cortaron el ingreso a la mina. A pesar de esto, que se justifica en una decisión de la Justicia riojana, el proyecto continúa operativo, confirmaron desde la empresa a DIARIO DE CUYO.

El revés judicial es un amparo que firmó la jueza María Greta Decker, quien ordenó la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto, que en la provincia vecina es el paso de vehículos por el camino de Guandacol.

Desde la empresa confirmaron que en la mañana llegaron personas que se identificaron como integrantes de la fuerza provincial, aunque iban vestidas de civil, y frenaron el paso por este tramo. El camino es el que viene usando la minera mientras avanza con la construcción del Acceso Norte, que va a estar en su totalidad en San Juan.

También desde la compañía confirmaron que si bien acataron el pedido de los policías que se acercaron al camino, no han recibido una notificación formal desde la Justicia de La Rioja, donde detallen el contenido total de la medida. Lo que se conoce hasta el momento son versiones periodísticas que muestran la resolución, no el desarrollo que justifica el fallo.

Ante esto, la decisión de Vicuña fue desviar el tránsito para mantener las operaciones normales. En el campamento hay trabajos vinculados a la preconstrucción de la mina, que recientemente tomó 60 operarios nuevos de San Juan. Además, están trabajando en el nuevo camino, tanto en el mantenimiento de los trazados que conectaban con Guandacol como en los tramos que van por territorio sanjuanino.

La resolución en la Justicia no frena la actividad en el proyecto en sí, sino en el tramo de 140 km de ruta provincial riojana que utilizaba hasta el miércoles la empresa. En versiones periodísticas de la provincia vecina, la autoridades buscan que haya un informe de Impacto Ambiental. Según pudo saber este medio, en La Rioja habían hecho pedidos para revisar el Informe de Impacto Ambiental que San Juan evaluó y aprobó primero en 2022 y renovó el pasado 19 de marzo, con revisión de las autoridades de Minería e institutos técnicos nacionales.

El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, dijo en una nota al medio Rioja Virtual que "no puede ser que la empresa recorra 140 kilómetros por La Rioja, atraviese incluso una reserva provincial y que el único impacto para nuestras comunidades sea el polvo constante y las complicaciones que genera el tránsito". En la misma línea en los últimos meses hubo reclamos por parte de las comunidades cercanas que pidieron tener prioridad de contratación de proveedores y trabajadores, como hoy tienen Iglesia y Jáchal.

La empresa Vicuña solicitó la declaración de Impacto Ambiental de las obras de mejora que realizó en el camino a la mina vía Guandacol. Es que si bien se trata de una ruta provincial, para poder hacer uso la compañía debía hacer inversiones y para esto solicitó aprobación por parte de la autoridad riojana.