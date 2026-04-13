Murió un trabajador minero sanjuanino en Cerro Moro, Santa Cruz

Un trabajador falleció en el yacimiento Cerro Moro , ubicado en la provincia de Santa Cruz y se confirmó que se trata de un sanjuanino quien perdió la vida tras una descompensación.

La familia de Marcelo Amarfil pide que se restituya la perpetua para la científica Luciana Bustos

La compañía Pan American Silver Argentina informó oficialmente que la víctima fue Néstor Miguel Urra , colaborador de la contratista MD Perforaciones , quien se desempeñaba en este proyecto minero situado en el sur del país.

Según el parte oficial, el trabajador presentó una descompensación mientras se dirigía al comedor del campamento , en un traslado interno dentro del predio. El servicio médico intervino de inmediato para asistirlo en el lugar.

Posteriormente, Urra fue trasladado en ambulancia hacia el hospital de Puerto Deseado , localidad cercana al yacimiento en Santa Cruz, pero durante ese trayecto sufrió un evento cardíaco fatal , pese a las maniobras de asistencia realizadas por el personal de salud.

La empresa aclaró que, en principio, no se trató de un accidente laboral directo vinculado a tareas operativas , sino de una emergencia médica ocurrida dentro del campamento minero.

Investigación y protocolo en la minería

El caso quedó bajo análisis de las autoridades competentes, que deberán determinar las circunstancias exactas del episodio y el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de seguridad en el yacimiento.

Desde la firma expresaron su pesar: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Néstor Miguel Urra”, señalaron en el comunicado oficial, destacando que el trabajador recibió atención inmediata tras la descompensación.

El hecho genera conmoción en San Juan, de donde era oriundo el trabajador, y vuelve a instalar el debate sobre las condiciones en la minería, los controles médicos y la respuesta ante emergencias en zonas remotas.