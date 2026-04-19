La empresa de los molinos de minería llega a San Juan y planea contratar unas 200 personas

Una de las firmas líderes de gran maquinaria minera del mundo, FLS, llegará a San Juan en los próximos meses. Así lo encargó el vocero en Latinoamérica de la empresa, Juan Quispe Arancibia, en una entrevista exclusiva con CUYO MINERO, durante la Semana del Cobre en Chile.

El empresario confirmó que ya están trabajando para abrir la primera sucursal, que será una oficina estratégica, en los próximos tres meses. Esa será la primera inversión que harán en la provincia, pero están planificando un desembarco más grande que podría implicar la toma de mano de obra de unas 200 personas.

Será el aterrizaje oficial de la firma en Argentina, que tiene como su cliente principal Vicuña, pero está interesado en capitalizar los avances de la minería en todo el país. Como base operativa eligieron San Juan, debido a que la provincia actúa hoy como la capital del cobre argentino.

Quispe Arancibia dijo que es justamente el metal conductor su principal objetivo en la región, pero también quieren sumar otras unidades de negocio. “Nuestro foco principal es el cobre, nosotros ofrecemos servicios y fabricamos los grandes equipos que se usan para reducir el mineral, que luego se convierte en el concentrado y finalmente los cátodos y cables”, explicó.

Uno de los procesos más importantes en la extracción del cobre y otros metales es la molienda de la roca que se extrae a través de voladuras. En los proyectos que utilizan flotación, como El Pachón, Vicuña o Altar, es necesario convertir el material en un polvo muy fino, similar al talco.

Para eso se requiere de equipos de gran tamaño y potencia, que representan una gran demanda energética y que se diseñan de acuerdo al proyecto minero. Los que FLS vendió a Vicuña, cuando todavía se hablaba sólo del desarrollo de Josemaría, tuvieron que ser trasladados en partes con camiones de gran tamaño, en un operativo que tomó semanas.

La empresa, una de las proveedoras mineras más importantes del mundo, no solo vende los molinos, también hace la asistencia durante la vida útil. Quispe Arancibia explicó que trabajan en el mantenimiento, fabrican las piezas que se desgastan y hasta hacen trabajo de rediseño para mejorar su performance.

Hasta ahora todas esas tareas la empresa las realizaba desde Chile, donde tienen en la actualidad varias oficinas y plantas activas. Pero a futuro, ven Argentina como un lugar en el que podrán crecer y quieren estar cerca. Si bien consideraron otros lugares, como Buenos Aires, la decisión final fue trabajar para todo el país desde San Juan, desde donde quieren trabajar con el resto de Cuyo, con las minas de oro y cobre del NOA y también apuestan al litio.

Llegada a San Juan y planes de ampliación

En una reunión reciente con el equipo ejecutivo confirmaron la decisión de abrir la oficina, donde en principio ocupará cerca de 15 personas, algunas de ellas con experiencia dentro de la compañía. Pero este no será el último paso, adelantó Quispe Arancibia.

“En el mediano y largo plazo planeamos construir algo más grande, tenemos un estándar de trabajo muy elevado y donde estamos contamos con infraestructura de soporte y talleres para trabajar con nuestros clientes”, contó.

Según confirmó, están pensando en que esta nueva inversión sea a partir de 2027, pero ya empezaron a analizar terrenos y zonas donde podrían instalar el complejo para asistir a los clientes. En ese caso, dijo, las plantas de FLS suelen tener “entre 100 y 150 trabajadores, pero también armamos equipos de asistencia que suelen tener otros 80 trabajadores”.

Para esto, adelantó, buscarán que el grueso del personal sea de San Juan y Argentina. “Nuestra forma de trabajar es desarrollando la comunidad”, dijo. Puso de ejemplo una inauguración que hicieron hace poco cerca de Santiago de Chile, donde abrieron una fábrica de elementos de desgaste y la mano de obra la buscaron en las comunidades alrededor.

Si bien dijo que “en Argentina hay un fuerte desafío en cuanto a la capacitación de mano de obra, nosotros nos proponemos hacerlo”. Para eso, explicó, cuentan con capacitaciones tanto para operarios menos calificados como para los profesionales, para que tengan las herramientas necesarias para trabajar dentro de la firma.

Según dijo, estos trabajos buscarán encararlos con instituciones sanjuaninas, con cámaras empresariales y también con las universidades y otros actores que puedan articular esa tarea.