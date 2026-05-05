El ex jefe de Policía de San Juan Luis Martínez denunció al influencer Gabriel Riveros por injurias

Este martes , se llevó a cabo una instancia clave en el conflicto legal que enfrenta al ex jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez , contra el influencer Gabriel Riveros, acusado de injurias . La disputa, que escaló a Tribunales, gira en torno a las acusaciones públicas vertidas por Riveros contra la gestión del ex funcionario.

La convocatoria tuvo lugar en la Sala 16 del sistema judicial de San Juan y consistió en una audiencia de conciliación de delitos de acción privada. El expediente busca resolver el daño moral que Martínez alega haber sufrido debido a las expresiones de Riveros. Según Martínez, esta instancia sirvió para la presentación de pruebas con el fin de colaborar con los requerimientos de la justicia en el marco de la denuncia interpuesta.

Por su parte, el denunciado, Gabriel Riveros, se mostró firme en su postura y explicó que el origen de la demanda es el uso de la palabra "corrupto" en sus videos para referirse a Martínez. Lejos de retractarse, Riveros sostuvo que se trata de un juicio "sencillo" donde su tarea es justificar por qué utilizó ese calificativo.

Riveros fundamentó su acusación señalando que durante la gestión de Martínez existieron "muchas malas decisiones", mencionando específicamente una causa judicial relacionada con la contaduría de la Policía. Según el influencer, en dicha causa se investigan transferencias ilegales que requerían las firmas del tesorero, el contador, el subjefe y el propio jefe de policía.

"No me va a decir que no va a estar al tanto de los descuentos que estaban sufriendo los funcionarios policiales en todos sus adicionales", sentenció Riveros, añadiendo también supuestos robos de autopartes y combustibles como parte de su justificación. "No me va a decir que no va a estar al tanto de los descuentos que estaban sufriendo los funcionarios policiales en todos sus adicionales", sentenció Riveros, añadiendo también supuestos robos de autopartes y combustibles como parte de su justificación.

El testimonio de Luis Martínez: "Voy a ser más amplio al culminar el proceso"

El ex jefe de Policía, Luis Walter Martínez, mantuvo una postura más reservada durante el encuentro con la prensa tras la audiencia. Confirmó que la denuncia por injurias se originó por haber sido llamado "corrupto" por el influencer, situación que ocurrió cuando Martínez ya se encontraba en situación de retiro.

Embed Audiencia de conciliación por injurias entre el exjefe de Policía, Luis Martínez y el exuniformado, Gabriel Riveros Alday. pic.twitter.com/6Tthul6wLY — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) May 5, 2026

Martínez evitó entrar en detalles profundos sobre el contenido de la causa para no entorpecer el proceso judicial: "Les pido disculpas por no poder expresarme más de lo que les he manifestado, pero al culminar este proceso voy a ser más amplio en el tema", declaró ante los medios. Martínez evitó entrar en detalles profundos sobre el contenido de la causa para no entorpecer el proceso judicial: "Les pido disculpas por no poder expresarme más de lo que les he manifestado, pero al culminar este proceso voy a ser más amplio en el tema", declaró ante los medios.

El ex funcionario subrayó su voluntad de colaborar con la justicia y presentar todos los elementos necesarios para limpiar su imagen tras las acusaciones que considera deshonrosas.