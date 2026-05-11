Los +50 frente a la inteligencia artificial

Aprendieron a adaptarse a sucesivas transformaciones —la computadora personal, internet, el correo electrónico, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, las plataformas de gestión y ahora la inteligencia artificial— sin haber sido formados originalmente para ese mundo. Esa trayectoria coloca a los perfiles de más de 50 años en una posición singular: pueden tener menos familiaridad intuitiva con ciertas interfaces nuevas, pero cuentan con experiencia, criterio, memoria institucional y capacidad de contextualización para usar la IA de manera más reflexiva.

Esta mirada permite discutir un prejuicio frecuente: la idea de que innovación y juventud son casi sinónimos. Los jóvenes suelen tener mayor velocidad de apropiación tecnológica, más familiaridad con entornos digitales y menos temor a experimentar con nuevas herramientas. Pero la IA no exige solamente rapidez. Exige saber preguntar, interpretar, contrastar, decidir, evaluar riesgos y comprender contextos. Y en esas competencias, muchas personas mayores de 50 tienen una ventaja que el mercado laboral no siempre reconoce.

La inteligencia artificial generativa está modificando tareas en casi todos los sectores. Sin embargo, distintos estudios coinciden en que el impacto no será una sustitución masiva de personas por máquinas. La Organización Internacional del Trabajo sostiene que la mayoría de los empleos estarán más expuestos a transformaciones que a una automatización completa, porque la intervención humana seguirá siendo necesaria.

Ese dato es clave para pensar a los +50. Si el futuro del trabajo depende de combinar tecnología con juicio humano, experiencia y responsabilidad, entonces la generación puente puede ocupar un lugar estratégico. El Foro Económico Mundial señala que, hacia 2030, casi seis de cada diez trabajadores necesitarán actualización, y que junto con la alfabetización digital crecerá la importancia del pensamiento analítico, la resiliencia, la flexibilidad, el liderazgo, la creatividad y el aprendizaje permanente.

Los adultos de más de 50

Los perfiles +50 reúnen muchas de estas características. Han construido durante décadas competencias que hoy vuelven a ser centrales: resolver problemas complejos, comprender procesos organizacionales, tomar decisiones con información incompleta, coordinar equipos, negociar, comunicar, priorizar y anticipar consecuencias.

En este sentido, deberían tener mayores oportunidades laborales. La pregunta es si las empresas, los Estados y las instituciones educativas están generando condiciones para que puedan actualizar sus saberes sin quedar atrapados en prejuicios de edad. La OCDE advierte que, cuando una persona mayor pierde el empleo, le resulta más difícil reinsertarse, y que las políticas laborales deben remover barreras y promover lugares de trabajo más inclusivos.

En Argentina, distintos relevamientos sobre talento "silver" muestran una contradicción conocida: se valora la experiencia en el discurso, pero muchas veces se la excluye en la práctica. Los trabajadores de entre 50 y 65 años siguen subrepresentados en muchas organizaciones.

Los mayores de 50 conforman una generación puente: fueron educados en paradigmas analógicos, pero buena parte de su vida laboral, social y cotidiana transcurrió ya dentro de la cultura digital. Los mayores de 50 conforman una generación puente: fueron educados en paradigmas analógicos, pero buena parte de su vida laboral, social y cotidiana transcurrió ya dentro de la cultura digital.

El riesgo es que la inteligencia artificial refuerce ese sesgo. Si la capacitación se ofrece primero a los perfiles jóvenes, si los procesos de selección asumen que una persona mayor tiene menos capacidad de adaptación o si los algoritmos penalizan trayectorias extensas, la tecnología puede profundizar una discriminación ya existente. La brecha no estaría entonces en la edad, sino en las oportunidades de actualización.

Sin embargo, algunos estudios permiten mirar el escenario con más optimismo. Un informe de AARP sostiene que los trabajadores mayores de 50 están cerrando la brecha tecnológica con sus pares más jóvenes y que muchos ocupan roles más resistentes a la automatización porque requieren liderazgo, criterio y colaboración.

El escenario laboral en tiempos de la IA

Este punto cambia el foco. Los +50 no deberían ser pensados solo como destinatarios de programas de reconversión, sino como protagonistas de equipos intergeneracionales. Los más jóvenes pueden aportar velocidad y familiaridad con nuevas herramientas; los mayores, experiencia, comprensión del negocio, memoria institucional y capacidad para distinguir entre una respuesta técnicamente correcta y una decisión realmente adecuada.

La IA también puede abrir oportunidades concretas para esta franja etaria. Puede facilitar la actualización profesional, permitir nuevas formas de trabajo independiente, ayudar a sistematizar conocimientos acumulados, automatizar tareas rutinarias y mejorar la productividad.

La oportunidad está en formar a los +50 no desde el déficit, sino desde su capital previo. No se trata de enseñarles IA como si empezaran de cero, sino de mostrar cómo estas herramientas pueden potenciar lo que ya saben hacer. Un profesional con experiencia puede usar IA para analizar documentos, preparar presentaciones, revisar información y explorar escenarios, siempre con criterio y confianza.

La paradoja es evidente: justo cuando la IA vuelve más necesarias las habilidades humanas, el mercado laboral corre el riesgo de descartar a quienes más experiencia tienen en ellas. La verdadera innovación necesita diversidad generacional, porque los problemas complejos no se resuelven únicamente con herramientas nuevas, sino con miradas distintas.

La inclusión laboral de los +50 en tiempos de inteligencia artificial no debería pensarse como una concesión social, sino como una estrategia de futuro. En sociedades que envejecen, excluir tempranamente a trabajadores con experiencia es un desperdicio económico, cultural y humano.

Por eso, hablar de IA y trabajo exige revisar qué entendemos por talento. El talento no está solo en quien aprende rápido una aplicación nueva. También está en quien sabe para qué usarla, cuándo desconfiar de una respuesta, cómo leer una situación y cómo conectar la tecnología con necesidades reales.

Quizá sea momento de dejar de preguntar si los mayores de 50 podrán adaptarse a la inteligencia artificial. Ya demostraron muchas veces que pueden hacerlo. La pregunta más justa es otra: si el mundo laboral estará dispuesto a reconocer que esa historia de adaptación también es una forma de innovación.

Porque la generación puente no representa el pasado. Representa una posibilidad: la de unir experiencia humana y transformación tecnológica para que la inteligencia artificial no sea solo más velocidad, sino también más criterio, más inclusión y mejores decisiones.