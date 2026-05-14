    • 14 de mayo de 2026 - 16:01

    La camioneta Tesla del diputado libertario fue remolcada por una grúa y crece la polémica en el Congreso

    En medio de la controversia, el legislador Manuel Quintar tuvo que llamar a un remolque privado para llevar su camioneta de lujo a Jujuy.

    Una grúa se llevó el Tesla del diputado libertario.&nbsp;

    Una grúa se llevó el Tesla del diputado libertario. 

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    Tras la polémica, el legislador libertario se comunicó con un servicio de remolque privado para que lleve su pick-up eléctrica, estacionada en las inmediaciones del Congreso, a Jujuy. Cerca del libertario indicaron que tuvieron que acarrearlo porque el vehículo tiene una autonomía de 500 kilómetros y no hay cargadores eléctricos en el camino.

    El hecho encendió las alarmas sobre una posible infracción. Las dudas se centran en si el legislador había circulado por las calles porteñas con un vehículo sin identificar.

    Ayer Quintar había causado un fuerte revuelo al estacionar su camioneta de diseño futurista en el playón de la Cámara de Diputados. En un contexto de ajuste y bajo el lema “No hay plata”, la imagen de la Cybertruck —cuyo valor en Argentina puede superar los US$100.000 debido a los costos de importación y aranceles— generó críticas inmediatas de la oposición.

    “A mi nombre, con la mía”, se había defendido el diputado en sus redes sociales, acompañando el posteo con una foto del vehículo.

    Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, circular sin patente (o con la placa tapada o ilegible) es considerada una infracción “muy grave”. En la Ciudad de Buenos Aires, las multas por este tipo de faltas pueden alcanzar hasta las 1000 Unidades Fijas, lo que representa una cifra superior al millón de pesos, además de la retención preventiva del vehículo.

    Tras la viralización de las imágenes donde se veía la parte trasera de la camioneta desnuda de identificaciones, se le habría sugerido al legislador que retirara la unidad.

    Ahora, la controversia se traslada a los registros: se investiga si el vehículo entró al país bajo el régimen de importación definitiva y si ya cuenta con la documentación necesaria para circular.

    Quién es Manuel Quintar

    Quintar, de 44 años, es un abogado y empresario jujeño vinculado al sector de la salud. Se define como un “outsider” de la política, aunque tuvo un paso previo por el Partido Justicialista antes de sumarse a las filas de Javier Milei.

    Desde su asunción en 2023, ha mantenido un perfil alto en redes sociales, defendiendo el libre mercado y la propiedad privada, aunque esta vez, su interpretación de la libertad terminó chocando con el Código de Tránsito.

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