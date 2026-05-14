    • 14 de mayo de 2026 - 11:45

    La Corte y la presidenta de la JUFEJUS abrieron el Foro de Comunicación Judicial en San Juan

    El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, y la titular de la Junta de Cortes, Emilia Valle, lanzaron el Foro en el Teatro del Bicentenario.

    De izquierda a derecha: Ariel Coll, coordinador de los Foros, Dra. Emilia Valle, Presidenta de JUFEJUS, Dr. Daniel Olivares Yapur, Dr. Marcelo Lima y Dra. Adriana García Nieto.

    De izquierda a derecha: Ariel Coll, coordinador de los Foros, Dra. Emilia Valle, Presidenta de JUFEJUS, Dr. Daniel Olivares Yapur, Dr. Marcelo Lima y Dra. Adriana García Nieto.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    Este jueves arrancó el XIII Foro de Prensa y Comunicación Judicial de la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS). La apertura estuvo a cargo del presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, y de la presidenta de la Junta, Emilia Valle. Sucedió en el Teatro del Bicentenario.

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    Durante el acto inaugural, Olivares Yapur destacó la relevancia de la comunicación institucional dentro de los poderes judiciales y el papel estratégico que cumplen los equipos especializados en esa tarea. “Es muy trascendente y muy importante realizar este encuentro. La comunicación de los Poderes Judiciales es una importante tarea. Una coordinación estratégica a cargo de profesionales con una experiencia de carácter científico comunicacional”, sostuvo.

    El magistrado también remarcó la necesidad de fortalecer el vínculo entre la Justicia y la sociedad. “En materia de política de interrelación de los Poderes Judiciales hacemos una tarea constante. Es importante que la gente lo tenga presente. Todos los días trabajamos por un servicio eficiente que podemos percibir a través de la comunicación”, afirmó.

    Por su parte, Valle puso el foco en el contexto de transformación que atraviesan los medios y las instituciones democráticas. “Un norte de la Jufejus es que la comunicación es vital para la calidad democrática. Es un desafío la transformación de la comunicación y la crisis de los medios”, expresó.

    Además, la titular de JUFEJUS señaló que el foro funciona como un espacio de elaboración colectiva frente a los nuevos escenarios comunicacionales. “Este foro cobra cada vez más importancia porque es un laboratorio de construcción de respuestas”, concluyó.

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