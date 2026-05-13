Gioja se sacó una foto con Kicillof para contrapesar el lanzamiento presidencial de Uñac y volvió a sacudir la interna

La interna de los exgobernadores peronistas de San Juan continúa ahora a nivel nacional. Es la misma de siempre, pero con otras fichas y otros ámbitos. Hubo una acción y una reacción inmediata entre los principales accionistas del Partido Justicialista provincial. Lanzamiento presidencial de Sergio Uñac, foto de José Luis Gioja.

El tres veces gobernador Gioja sacó a relucir una foto con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El bonaerense recibió al sanjuanino en La Plata y departieron sobre el futuro inmediato del peronismo. El exministro de Economía busca desembarcar en San Juan con el Movimiento Derecho al Futuro para fortalecer el armado nacional de cara a las elecciones del 2027.

La idea de Kicillof es bajar el sello del MDF a través del sector de Gioja. Durante la reunión, de acuerdo a fuentes en off, hablaron sobre una eventual visita a la provincia o quizá la llegada de alguno de sus funcionarios más cercanos. También estuvieron en evaluación los pros y contras del proceso de recepción kicillofista en San Juan. ¿Por qué? Algunos dijeron que Axel no quiere "giojizarse" sino tener una base amplia.

Otros aseguraron que la mejor manera de conformar un MDF sanjuanino es con Gioja porque ya tiene cierta estructura en las Juntas Departamentales además del apellido que todavía pesa en el concierto electoral provincial. Es una estrategia que contempla que un sector importante del peronismo continúa en las filas del senador Uñac, ahora candidato a presidente de acuerdo a sus propias palabras.

Este miércoles, Gioja dejó trascender una fotografía propia con Kicillof en los medios de comunicación con el propósito de marcar, una vez más, la cancha. Si bien el exgobernador no respondió los llamados de este diario, en las últimas semanas dijo abiertamente en Radio Colón que no tiene diálogo con Uñac y que considera que el lanzamiento presidencial es una aventura que no tiene sentido.

Gioja desde un primer momento bancó una eventual candidatura de Kicillof a la Casa Rosada. Según razona en público y en privado, el dos veces gobernador de la Provincia de Buenos Aires es el mejor preparado y además no tiene otra opción más que competir por la presidencia. También es el modelo exactamente contrapuesto al de Javier Milei.

Ahora, con el lanzamiento de Uñac, la cuestión se volvió más simple para Gioja. El exgobernador no apoyorá al senador nacional en la carrera presidencial. Lo tiene claro. Seguramente intentará cerrar una lista de unidad del Partido Justicialista en San Juan. ¿Pero detrás de quién? ¿Del diputado nacional Cristian Andino o de un integrante del riñón de giojismo como Leonardo Gioja o Facundo Perrone?

Uñac dijo en Blender, con el conductor Tomás Rebord, que "he tomado una decisión personal y es ser candidato" y que detrás suyo hay dirigentes "de peso" que lo respaldan. ¿Quénes son esos dirigentes? El exgobernador de Tucumán, Juan Manzur; el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el intendente de Malvinas Argentina, Leo Nardini; y el senador Eduardo Wado De Pedro. Detrás de todos está Cristina, que ya le prestó los votos a Alberto Fernández en el pasado y que ahora puede hacer lo mismo con Uñac.

Gioja mira el escenario y sintetiza el apoyo a Kicillof con una foto sin declaraciones. Lo cosa nacional está lista. ¿Y a nivel local? El diputado nacional Andino juega para Uñac en Nación y lo blanqueó en Radio Colón. "A nivel nacional lo estoy acompañando a Sergio. Formamos parte de un grupo de diputados nacionales que integramos Primero la Patria", comentó.

¿Cómo se organiza la boleta en San Juan para el 2027? Y quizá haya interna. Uñac y Andino por un lado; Kicillof y un hombre de Gioja por el otro. No es descabellado si hubiese una interna -abierta o cerrada- en el justicialismo. El tema es que ambos sectores, al menos por ahora, quisieron evitar un enfrentamiento y hablan de lista de unidad.