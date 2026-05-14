Falleció el padre de un intendente sanjuanino: tenía 95 años

En las últimas dejó de existir Gregorio Florentino Riveros , padre del intendente de Valle Fértil, Mario Riveros .

En Valle Fértil refuerzan la lucha contra el Dengue con controles intensivos en acequias y sifones

La noticia colmó de pesar a la comunidad por tratarse de un hombre muy querido en el departamento y que por su longevidad, 95 años, transitó buena parte de la vida del departamento del noreste sanjuanino.