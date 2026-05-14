    • 14 de mayo de 2026 - 14:09

    Falleció el padre de un intendente sanjuanino: tenía 95 años

    Se trata del padre de Mario Riveros, intendente de Valle Fértil.

    Mario Riveros y su papá Gregorio, en una imagen reciente.

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    En las últimas dejó de existir Gregorio Florentino Riveros, padre del intendente de Valle Fértil, Mario Riveros.

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    La noticia colmó de pesar a la comunidad por tratarse de un hombre muy querido en el departamento y que por su longevidad, 95 años, transitó buena parte de la vida del departamento del noreste sanjuanino.

    riveros padre

    Cientos de mensajes de condolencias recibió el Intendente y su familia lamentando el desenlace.

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