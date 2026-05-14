Falleció el padre de un intendente sanjuanino: tenía 95 años

En las últimas dejó de existir Gregorio Florentino Riveros, padre del intendente de Valle Fértil, Mario Riveros.
Se trata del padre de Mario Riveros, intendente de Valle Fértil.
En las últimas dejó de existir Gregorio Florentino Riveros, padre del intendente de Valle Fértil, Mario Riveros.
La noticia colmó de pesar a la comunidad por tratarse de un hombre muy querido en el departamento y que por su longevidad, 95 años, transitó buena parte de la vida del departamento del noreste sanjuanino.
Cientos de mensajes de condolencias recibió el Intendente y su familia lamentando el desenlace.