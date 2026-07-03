    • 3 de julio de 2026 - 16:37

    Valle Fértil se tiñó completamente de blanco: las mejores postales de la nieve en ese departamento

    Si bien desde el día anterior las Sierras ya se venían pintando de blanco, este viernes la postal invernal finalmente se hizo realidad y cubrió de nieve distintos sectores de la serranía vallista.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La nieve finalmente dijo presente en Valle Fértil y regaló una de las postales más esperadas del invierno en la jornada de este viernes. Las bajas temperaturas permitieron que el manto blanco cubriera las Sierras de Chávez, las Sierras de Rivero, Elizondo y gran parte de la serranía del departamento.

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    El fenómeno transformó el paisaje habitual en una escena de gran belleza, resaltando la geografía característica de uno de los rincones más pintorescos de San Juan. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, donde vecinos de la Villa San Agustín y visitantes compartieron la emoción por la llegada de la nieve.

    La nevada se produjo luego de una jornada marcada por el intenso frío y las condiciones meteorológicas que habían generado expectativas sobre la posibilidad de precipitaciones níveas en zonas serranas de la provincia.

    Con los cerros completamente cubiertos de blanco, Valle Fértil volvió a ofrecer una postal invernal que cautivó tanto a sus habitantes como a quienes siguen de cerca las bellezas naturales del departamento, consolidándose una vez más como uno de los paisajes más atractivos de San Juan durante la temporada de frío.

    Las mejores postales de Valle Fértil bajo la nieve:

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